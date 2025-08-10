Hakimi in Serie A? L’annuncio non lascia dubbi

Hakimi è uno di quei giocatori che potrebbe far comodo a tante società di Serie A. Il ritorno in Italia del marocchino è possibile? Ecco l’annuncio a sorpresa che spiazza i tifosi.

Dopo aver vinto quasi tutti con la maglia del Psg, l’esterno è pronto a vivere una nuova esperienza all’estero? Ecco nuovi aggiornamenti riguardo il destino del calciatore che, nel corso di un’intervista, ha rotto il silenzio in merito alla prossima destinazione.

Il mercato è fatto anche di grandi ritorni. In questa sessione abbiamo assistito ad operazioni che sono state chiuse soprattutto per volontà di alcuni giocatori, che hanno voluto a tutti i costi il campionato italiano.

Da Immobile a Bernardeschi, l’elenco è lungo e non è ancora finito. Infatti, a sorpresa, potrebbe aggiungersi anche quello di Hakimi che è un sogno nel cassetto di tante società.

Calciomercato: ritorno in Italia per Hakimi?

Punto di riferimento della squadra di Luis Enrique che ha vinto tutto lo scorso anno, battendo in finale di Champions l’Inter di Inzaghi, adesso il calciatore sta ragionando riguardo il suo futuro, con il contratto in scadenza a giugno 2029 ed una valutazione che supera gli 80 milioni.

Strapparlo al Psg sarà difficile ma determinante sarà la volontà di Hakimi che a Canal Plus ha chiarito le sue intenzioni riguardo la sua prossima avventura.

Ecco nuovi aggiornamenti di mercato sul calciatore, che in Serie A può far comodo soprattutto alla Juventus che sulla fascia destra ha bisogno di un nuovo calciatore con le caratteristiche del marocchino che in Italia ha già giocato nell’Inter, con degli ottimi risultati.

Hakimi chiarisce tutto: svelato il suo futuro

L’enigma non è mai esistito visto che Hakimi ha sempre manifestato l’intenzione di continuare al Psg.

Niente da fare, dunque, per società importanti come Barcellona, Bayern Monaco, Manchester City, Real Madrid e Juventus, che mai per un momento hanno accarezzato l’idea di prendere Hakimi dal Psg.

Troppo alte le pretese del club francese e anche del calciatore, che come ribadito ha in mente solo Parigi nel suo futuro.

“Siamo una squadra forte anche se altre concorrenti si sono rinforzate in questa stagione con l’arrivo di grandi giocatori. Io resto concentrato sul mio percorso al Psg e voglio vincere di nuovo tutto qui. Fra le mie rivali più agguerrite ci sono sicuramente Barcellona, Liverpool, Manchester City e Real Madrid”.