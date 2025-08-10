Balotelli torna in Italia, lo convince un ex Napoli: tandem da top club

Se sarà, sarà un attacco “super” con Super-Mario davanti. Pronto a ripartire dopo il Genoa, il tandem d’attacco è da top club.

Perché la doppia idea in attacco sta portando a quella che era la soluzione che il Napoli avrebbe potuto avere quando nel periodo di Gattuso in panchina c’era la possibilità, appunto, di vedere sia uno che l’altro nell’attacco dei partenopei.

A distanza di anni e non più a certi livelli, ma comunque formando un tandem d’attacco di un certo spessore, i due potrebbero incrociarsi nella stessa squadra, formando un attacco da far invidia alle top squadre del campionato stesso.

Pronto il ritorno di Balotelli: circola una voce sull’approdo

Il ritorno in Italia di Balotelli, ad oggi, risulta una suggestione soltanto. Ma dopo essersi messo in gioco per il Genoa, chissà che Mario Balotelli non possa farlo per far sognare ad occhi aperti un’altra squadra nel vederlo al centro del proprio attacco.

A riportare le ultime notizie che riguardano Mario Balotelli è il Corriere Veneto che ha fatto conoscere le possibilità di vedere l’ex attaccante di Manchester City, Liverpool, Milan e molte altre top squadre, di nuovo in Italia.

La destinazione chiaramente, per la “parabola discendente” della carriera di Mario Balotelli, non lo vedrà ad altissimi livelli. Ma accettando la dimensione della Serie B, dopo il passato già vissuto al Monza che fu di Berlusconi, potrebbe vederlo protagonista al Padova. Il club italiano, volendo provare a giocare una stagione da protagonisti nel campionato cadetto, potrebbe scegliere di piazzare non solo un grande colpo nel nome di Super Mario Balotelli, ma anche un successivo, dando al club allenato dal giovane Matteo Andreoletti, un tandem offensivo di un certo spessore.

Chi arriva al Padova assieme a Balotelli? Suggestione su un ex Napoli

Oltre a Mario Balotelli, un altro nome per l’attacco del Padova è legato ad Andrea Petagna, calciatore arrivato in azzurro nel periodo pre-Spalletti che, col tempo, ha portato ai due Scudetti partenopei, col secondo vinto da Conte. Dopo il Napoli, Andrea Petagna non è riuscito ad incidere al Monza, con il club dei brianzoli che è retrocesso in Serie B, spingendo lo stesso Petagna alla cessione adesso.

Restando sempre in Serie B, occhio all’ipotesi di vederlo al Padova, in quanto offerto proprio dal Monza ad una cifra ragionevole. In attacco, il tandem si formerebbe tra l’ex Napoli Andrea Petagna e Mario Balotelli. Per la Serie B, una coppia d’attacco niente male e che fa sognare il club veneto.