Bomba Roma, scambiano Dovbyk: il sostituto è già in Italia

Rivoluzione in casa Roma con l’arrivo di Gian Piero Gasperini che sembra aver bocciato l’attaccante Artem Dovbyk che è stato acquistato dai giallorossi lo scorso anno.

Cambia il mercato della Roma che ora può seriamente stravolgere tutti i piani iniziali, perché dopo i primi mesi di lavoro con il nuovo allenatore Gasperini che sono arrivate le prime indicazioni del tecnico che non sembra per nulla soddisfatto della rosa attuale e chiede maggiori sforzi in queste ultime settimane di calciomercato estivo.

Intanto, ha già cambiato tanto la Roma che con Gasperini ha scelto anche di ‘fare fuori’ Lorenzo Pellegrini dalle gerarchie di capitani della squadra e ora è stato anche messo sul mercato. Un altro giocatore che sembra destinato all’addio dopo solo un anno dal suo arrivo è Dovbyk e ora la Roma accelera per il sostituto.

Possibile colpo di scena in casa Roma considerando che ora ci sono delle importanti notizie che arrivano e riguardano proprio quella che sembra essere la scelta da parte del club giallorosso di andare a cambiare ancora volto all’attacco. Una mossa che sembra possa concretizzarsi proprio nelle prossime ore.

Calciomercato Roma: Dovbyk via, scelto il sostituto

Bocciatura pesante quella per Dovbyk che è stato fatto fuori dalla Roma e adesso ci sono delle novità che arrivano e riguardano proprio la decisione di Gasperini che dopo delle dichiarazioni pesanti contro le qualità del proprio attaccante ucraino è pronto a puntare su un altro giocatore.

Già è stato preso Ferguson per l’attacco della Roma e un altro giocatore può arrivare con la cessione di Dovbyk che al momento blocca tutto. La richiesta della società giallorossa di 40 milioni di euro complica le cose e per questo motivo che adesso bisognerà capire se si potrà sbloccare il tutto.

La Roma vuole vendere Dovbyk e prendere Krstovic per l’attacco dando a Gasperini un’altra alternativa per la zona offensiva. In questo momento si aspetta però prima l’uscita proprio di Dovbyk che secondo Tmw può andare via per liberare poi il nuovo investimento della Roma che vuole comprare Krstovic per 20 milioni.