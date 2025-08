Milan, salta Vlahovic: c’è una nuova strada per l’attaccante

Arrivano le ultimissime notizie di mercato sul Milan e la scelta di prendere un nuovo attaccante, c’è un problema per l’acquisto di Dusan Vlahovic che può far cambiare i piani alla società.

Svolta di calciomercato per il Milan che è pronto a muoversi in queste ultime settimane di mercato estivo per andare a chiudere l’acquisto di nuovi calciatori e in particolare la zona d’attacco. Pare che adesso ci siano delle complicazioni maggiori per andare a chiudere il colpo Vlahovic e questo può spingere il club rossonero ad affondare il colpo su un nuovo giocatore.

Occhio al possibile colpo di scena perché adesso ci sono delle novità che arrivano in merito proprio a questa che può essere la scelta del Milan di andare a chiudere un nuovo colpo e ci sono degli aggiornamenti da dover dare al riguardo della questione Vlahovic.

Arrivano delle novità che riguardano la possibile decisione del Milan di prendere un nuovo attaccante che non sia Vlahovic. Perché il bomber serbo della Juventus in questo momento può andare via e pensare di giocare per una nuova società il prossimo anno anche stesso in Italia.

Calciomercato Milan: niente Vlahovic, arriva un altro bomber

Ci sono delle novità in questo momento che arrivano e che possono rappresentare la svolta per il mercato del Milan che ora può cambiare da un momento all’altro. Perché ci sono degli aggiornamenti sulla scelta di puntare su Vlahovic o un altro attaccante.

Possibile cambio di strategia da parte del Milan perché adesso la società rossonera può davvero pensare di andare a chiudere un nuovo acquisto in attacco e non affondare il colpo su Dusan Vlahovic che è stato per tutti questi mesi la reale prima scelta del club milanese.

Arrivano delle novità riguardo questa situazione che può sbloccarsi da un momento all’altro. Perché Allegri chiede Vlahovic ma non è scontato che il Milan rischia a chiudere un accordo con la Juventus per l’attaccante serbo che continua ad essere valutato 25 milioni e rischia di restare fino a scadenza nel 2026.

Secondo i colleghi di Tmw, infatti, al momento la trattativa sembra essere in salita e se non si dovesse concretizzare è già pronta una nuova strada alternativa per il Milan che porterebbe al giovane attaccante Rasmus Hojlund in uscita dal Manchester United.