Rivoluzione Napoli, Conte ha cambiato idea su un acquisto in attacco

Si parla tanto di quello che sarà il prossimo acquisto del Napoli in attacco. Dopo che è saltato il colpo Ndoye che la società sta valutando l’arrivo di un nuovo giocatore e ora cambia tutto.

Nelle ultime ore sono tanti i nomi che sono venuti fuori e stati accostati al Napoli di Conte come quelli che portano a Grealish, Sterling, Chiesa, Lookman, Nusa e altri, ma occhio alla vera sorpresa che potrebbe stravolgere completamente il mercato azzurro. Perché in questo momento ci sono conferme che arrivano riguardo la situazione che si è venuta a creare per l’attacco che può essere stravolto.

Secondo le ultime notizie di mercato, infatti, ci sono conferme che riguardano proprio il possibile colpo in attacco del Napoli che andrebbe a concludere il gioco delle coppie per ogni ruolo per avere una rosa competitiva e pronta in vista della prossima stagione.

Pare però che ora qualcosa potrebbe cambiare considerando quello che si è venuto a registrare in casa Napoli con la scelta di cambiare per quello che sarebbe il prossimo colpo per il ruolo d’attacco andando a puntare su un altro giocatore.

Calciomercato Napoli: Conte cambia i piani in attacco

Cambiano, infatti, i piani in attacco per il Napoli secondo le ultime notizie, perché pare che c’è la sensazione che si possa andare a completare la rosa puntando anche su altri ruoli e bloccando la partenza di alcuni giocatori della rosa che Conte valuta in maniera differente.

Secondo quello che sta accadendo tra i ritiri di Dimaro e Castel di Sangro uno dei giocatori più in forma e che sta stupendo pare essere proprio Giacomo Raspadori, attaccante italiano che piace a club come Atletico Madrid, Atalanta, Juventus e tanti altri.

Al momento però potrebbe anche cambiare tutto con Conte che può bloccare la partenza di Raspadori e puntarci per averlo anche in ottica di una variante tattica in più da aggiungere.

L’attaccante italiano potrebbe restare e così il Napoli non andrebbe a puntare su un nuovo esterno in queste ultime settimane di mercato. Una mossa che può portare Raspadori ad essere il rinforzo che già è in casa e che piace tanto a Conte. Decisiva sarà anche la volontà dello stesso calciatore