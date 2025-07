Napoli, tutto in 48 ore: Conte chiede di chiudere un altro acquisto

Arrivano le ultime notizie di calciomercato che riguardano il possibile cambio di strategia che può adottare ora il Napoli che vuole fare di tutto per accontentare ancora di più l’allenatore Antonio Conte.

Il club Campione d’Italia è andato a completare in maniera importante la rosa in vista della prossima annata che è ormai alle porte, ma allo stesso tempo non è ancora riuscita a concludere il lavoro perché mancano ancora alcuni innesti importanti che chiede esplicitamente l’allenatore. Su tutti c’è il ruolo di esterno d’attacco che tiene banco con diversi nomi venuti fuori che può comprare il Napoli per rinforzare la zona offensiva.

In questo momento ci sono delle conferme che portano ad alcuni nomi che possono cambiare tutto visto che ci sono delle conferme in merito a questa situazione che si è venuta a creare e ora occhio alla decisione di portare avanti delle trattative per andare a perfezionare quella che è una rosa già forte. Il Napoli vuole acquistare nuovi calciatori e uno su tutti è richiesto da Conte.

Diventano decisive le prossime ore perché adesso che il ritiro del Napoli a Dimaro è finito ci saranno un paio di giorni di riposo e poi si ripartirà in vista di quella che sarà la seconda parte del ritiro azzurro.

Calciomercato Napoli: un altro colpo chiesto da Conte

L’allenatore del Napoli è il primo che vuole fare di tutto per alzare il livello della rosa e per questo motivo che ora arrivano conferme che riguardano proprio la scelta che può pensare di fare Conte spingendo la società ad un nuovo investimento.

Sono diversi i giocatori che possono firmare con il Napoli e su tutti c’è Dan Ndoye del Bologna che il club azzurro tratta da diverse settimane con insistenza. Il calciatore svizzero è il preferito di Conte per il reparto offensivo e chiede uno sforzo alla società.

Allo stesso tempo però ora si è inserito il Nottingham Forest che pare sia avanti per chiudere la trattativa e portarlo in Premier League. Ora però Conte ha chiesto a Manna di chiudere nelle prossime ore Ndoye e far si che il giocatore arrivi al ritiro di Castel di Sangro del Napoli che inizierà il prossimo 30 luglio. Lo scrive il Corriere dello Sport.