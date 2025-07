Juventus, si sbloccano due acquisti: arriva l’ok al prestito

Ci sono conferme molto importanti che riguardano il futuro di due giocatori che rientrano nei piani della Juventus che ora può pensare di chiudere il grande doppio colpo.

Un momento decisivo questo in vista della prossima stagione, perché la Juventus sta provando a chiudere l’acquisto di nuovi giocatori e si può sbloccare tutto già nelle prossime ore. Attenzione a quelle che possono essere le manovre del club bianconero che in questo momento vuole cercare di dare all’allenatore i giusti rinforzi dopo che anche le altri rivali ,in Italia soprattutto, si sono portate avanti con il lavoro chiudendo già diversi colpi.

Adesso c’è grande attesa per capire quelli che saranno i nuovi innesti dei bianconeri e capire chi è che può arrivare già in pochissimo tempo.

Alla fine potrebbe essere arrivata la svolta di mercato che in molti aspettavano, soprattutto in casa Juventus. Perché il club bianconero vuole migliorare la rosa e per farlo ha deciso di investire su quelli che considera i migliori giocatori che sono stati messi sul mercato da diverse società. Occhio a quello che può quindi accadere con un nuovo intreccio di mercato.

Calciomercato Juventus: chiudono due acquisti in prestito

Tanti i giocatori che sta trattando la Juventus perché il club bianconero dovrà ancora fare (o almeno provarci) dei colpi importanti. In particolar modo sarebbero almeno 4-5 i prossimi nuovi arrivi su cui la Juve dovrà puntare in questo ultimo mese di mercato che inizierà nei prossimi giorni con agosto.

Sono diversi i giocatori che sono finiti nel mirino del club bianconero perché adesso si proverà a fare di tutto per cercare di dare un segnale di svolta importante in vista della prossima stagione. La Juventus ha messo dei nuovi giocatori da prendere nel mirino e potrebbero arrivare tutti nelle prossime ore in poco tempo.

Vuole rinforzare ogni settore, per questo la Juventus può prendere Molina e Hujlmand, due giocatori che conoscono benissimo l’Italia per aver giocato rispettivamente con Udinese e Lecce. Adesso ci sono delle conferme che riguardano proprio la scelta del club bianconero che pensa di riportare in Italia Molina e Hujlmand che sono tra i primi obiettivi.