L’Inter investe 100 milioni, 5 nuovi acquisti per Chivu

Svolta di calciomercato per l’Inter con il club nerazzurro che è pronto a chiudere dei nuovi acquisti perché per il nuovo allenatore Cristian Chivu sono in arrivo dei nuovi innesti.

Il progetto nerazzurro sembra che stia iniziando a prendere una piega completamente diversa rispetto gli ultimi anni perché adesso la società è a lavoro per fare dei nuovi grandi investimenti che possono cambiare il futuro e con la speranza di tornare ad essere vincenti. Diversi gli obiettivi dell’Inter che vuole acquistare dei nuovi calciatori subito.

La sensazione del club nerazzurro è quella che si possa arrivare a fare dei colpi davvero importanti con l’obiettivo di andare a migliorarsi in vista della prossima stagione e per cercare di tornare ad essere sempre competitivi su più fronti. Ci sono ora delle novità che arrivano e riguardano il possibile acquisto dell’Inter

A lavoro l’Inter che è pronta a chiudere dei nuovi acquisti che possono andare a migliorare la rosa in vista della prossima stagione e le prossime annate. Si spera che il nuovo progetto affidato nelle mani di Cristian Chivu possa essere producente per l’Inter che in questi prossimi mesi dovrà lavorare tanto per mettersi alle spalle un’annata disastrosa e deludente dove sono arrivate continue batoste.

Calciomercato Inter: nuovi acquisti, 100 milioni spesi

C’è la volontà di inserire dei nuovi giocatori in rosa e occhio a quello che può accadere proprio nelle prossime ore perché la strategia dell’Inter va avanti e c’è l’obiettivo di andare a chiudere dei nuovi affari per migliorare il valore della rosa in vista dei prossimi anni.

Non solo acquisti importanti, anche tanti giovani che possono rappresentare il futuro dell’Inter, per questo la società sta cercando di portare avanti un mercato lineare con i propri obiettivi. Nelle ultime settimane si è parlato proprio di quello che sembra possa accadere da un momento all’altro con l’Inter che vuole regalare nuovi acquisti per Chivu.

Come riportato da La Gazzetta dello Sport, le idee sono chiare perché l’Inter vuole investire 100 milioni di euro complessivi nelle entrate dopo aver completato le uscite e occhio a ciò che può accadere. Dopo aver già preso Sucic, Luis Henrique, Bonny e riscattato Zalewski ora si prova a fare un grande colpo.

Sono già 70 milioni spesi dal club nerazzurro che dovrà provare a fare un altro grande colpo in vista del futuro. Con la partenza di Hakan Calhanoglu l’idea è quella di affondare per il colpo Ederson, centrocampista brasiliano dell’Atalanta che è il nome preferito. Per lui si può chiudere sui 50 milioni di euro.