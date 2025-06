Salta anche David: Juve avvertita, gira una voce su Osimhen

La svolta di calciomercato per la Juventus può arrivare da un momento all’altro perché per l’attacco ci sono delle nuove notizie che riguardano Osimhen e David.

Destino intrecciato dei due attaccante che sono oggetto di desiderio di mezza Europa e ora si può sbloccare la situazione per il loro futuro visto che ci sono delle conferme che arrivano e che riguardano la mossa che può essere fatta da parte della società bianconera che vuole provare ad anticipare tutti in vista di questa sessione di calciomercato che può diventare decisiva per il futuro della Juventus che cerca un nuovo attaccante.

Osimhen e David sono due nomi che sono finiti proprio nel mirino della Juventus, ma non sono gli unici visto che il club valuta da tempo di mettere le mani anche su altri giocatori e i primi due nomi citati sono stati accostati a tantissimi altri club in Italia e all’estero.

Adesso però si entra nel vivo delle trattative perché nel mese di luglio dovrebbero sbloccarsi tanti affari considerando che le società hanno voglia di provare a piazzare i migliori colpi e averli subito a disposizione nei ritiri estivi. E’ questa la mossa che proverà a fare anche la Juventus che dopo il Mondiale per Club avrà un periodo di riposo per poi tornare al meglio della forma e occhio a quello che può accadere attorno ai nomi di David e Osimhen.

Calciomercato Juventus: Osimhen o David in arrivo, la svolta

E’ una situazione non del tutto facile per la Juventus che prima di acquistare uno tra Osimhen e David dovrà vendere Vlahovic ed è proprio il giocatore serbo che al momento tiene tutto bloccato e rischia di far restare il club bianconero a mani vuote visto l’assalto anche da parte di altre società.

Secondo le ultime notizie riportate da La Gazzetta dello Sport in questo momento Vlahovic blocca l’arrivo di David alla Juventus che sembra avere già una bozza di accordo con la Juve che è pronta a prenderlo a zero.

Allo stesso tempo però c’è Dusan Vlahovic che valuta di restare alla Juventus per andare anche lui via a zero il prossimo anno visto che è in scadenza nel 2026 e allora le cose si complicano. Intanto, la Juve che da tempo è su Osimhen ha appena appreso la notizia che il giocatore resterà ancora a Napoli in queste prossime settimane per valutare con calma la sua prossima destinazione dopo il ritiro estivo.