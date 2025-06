Zaniolo, ultima occasione: accordo per un altro prestito in Italia

Può arrivare proprio in questa stagione che sta per iniziare una svolta calcistica e non solo per Nicolò Zaniolo che deve completare il suo percorso di crescita che da anni si è interrotto.

Ai tempi della Roma il calciatore ha fatto vedere di essere in grado di poter fare grandi cose, ma dagli infortuni in poi le cose si sono poi complicate. Sono nati i primi problemi con l’ambiente giallorosso fino ad essere costretto ad andare via, poi però le cose non sono mai andate realmente bene. Una parentesi al Galatasaray di sei mesi in prestito dove sembrava essersi ritrovato mentalmente e fisicamente, poi però il crollo.

Perché negli ultimi anni Zaniolo ha vestito le maglie di Aston Villa, Atalanta e Fiorentina senza mai incidere, anzi avendo tanti problemi sia in campo che fuori che hanno fatto andare su tutte le furie le società.

Adesso però per Zaniolo può esserci l’ultima vera occasione in Italia visto che a 25 anni c’è una nuova squadra che è pronta a puntare su di lui e cercare di tirare fuori il meglio dal giocatore che può ancora permettersi una carriera importante.

Calciomercato Serie A: prendono Zaniolo in prestito

Ci sarebbe una nuova avventura pronta per il giocatore che l’ultima stagione l’ha passata tra Atalanta e Fiorentina ma senza mai incidere con continuità, anzi andando spesso incontro a problemi anche di gestione. Scaricato prima da Gasperini e poi da Palladino ora non gli resta che l’ultima chance.

Perché Zaniolo tornerà al Galatasaray dopo i prestiti in Italia ma sarà subito venduto di nuovo. C’è voglia di provare a chiudere l’affare subito già in queste prossime ore e occhio alle novità di mercato che possono riportare di nuovo il calciatore italiano in Serie A.

Zaniolo ha voglia di rilanciarsi e il Torino di Baroni può prenderlo in prestito, in Turchia non è nei programmi del club e il Galatasaray è pronto a lasciarlo andare subito. Si aspetta soltanto di capire se lo stesso giocatore possa essere convinto da quella che sarà poi la sua nuova avventura.

Zaniolo può passare al Torino per cercare di tirare fuori il meglio di se prima di chiudere la carriera troppo velocemente e con qualche rimpianto di troppo.