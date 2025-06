Juve, si sblocca il nuovo attaccante: lo scambiano con Vlahovic

Possibile colpo di scena in attacco per la Juventus con l’attaccante Dusan Vlahovic che è in uscita e con uno scambio si può chiudere l’affare che porterebbe il nuovo attaccante.

Il calciatore è pronto per una nuova avventura perché il contratto in scadenza di Vlahovic obbliga la Juve e venderlo entro la fine della sessione estiva di mercato per evitare di perderlo a zero il prossimo anno. Ecco che allora la società bianconera è pronta a fare un investimento importante prendendo un nuovo giocatore e ci sono delle concrete possibilità di arrivare ora ad un bomber che piace tanto al club.

Da un momento all’altro si può sbloccare la trattativa perché adesso la Juventus può puntare sull’acquisto di un nuovo giocatore e in attacco con uno scambio con Vlahovic si può chiudere l’affare. Perché ci sono delle novità che possono portare a quella che sarà la svolta dell’affare.

C’è la volontà da parte della Juventus ora di accelerare e arrivare pronti in vista dei ritiro estivo perché dopo il Mondiale per Club il club bianconero si inizierà a preparare per la prossima stagione e ci sono delle novità in merito a quello che può essere il colpo in attacco perché ora ci sono aggiornamenti su quello che sarà il trasferimento di Vlahovic che può partire con uno scambio.

Calciomercato Juventus: scambio per Vlahovic, la svolta

Sono diversi i giocatori che la Juventus ha messo nel mirino e occhio alla svolta che può arrivare proprio nelle prossime ore. Perché ci sono degli aggiornamenti riguardo la mossa del club bianconero che è pronto a chiudere un nuovo arrivo in attacco al posto di Vlahovic.

Ci sono degli aggiornamenti in merito alla mossa del club bianconero che ora fa sul serio e punta a vendere Vlahovic per sbloccare l’arrivo di un nuovo attaccante per la Juve del futuro che sarà affidata nelle mani di Igor Tudor.

Sono diversi gli obiettivi che la Juventus ha nel mirino per l’attacco e in questo momento ci sono aggiornamenti proprio sulla mossa che porta all’addio di Vlahovic e il ritorno di Kolo Muani.

In questo momento ci sono delle novità che riguardano la scelta da parte della Juve che può dare Vlahovic al PSG per riportare Kolo Muani in bianconero. Il PSG potrebbe aggiungere il giocatore in rosa, visto che in quel ruolo il club sembra non avere uno con quelle caratteristiche.