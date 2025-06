Rivoluzione Milan, regalo per Allegri: chiusura in corso

Svolta Milan che prova a sbloccare il mercato in entrata con Massimiliano Allegri che avrà dei nuovi acquisti che possono vestire la maglia rossonera da subito.

Occhio alle sorprese con il club che vuole cercare di migliorare la rosa e punta su dei nuovi colpi che possono arrivare da un momento all’altro perché ci sono delle novità in merito alla scelta di mercato che punta a fare il Milan che vuole andare a rinforzare la rosa per lottare i prossimi anni con dei nuovi giocatori che possano dare il giusto apporto alla lotta al campionato di Serie A.

Il Milan non avrà coppe europee e per questo motivo che vuole fare una squadra forte per lottare per il campionato e in questo momento ci sono delle novità in arrivo per i tifosi perché la società sta pensando di chiudere l’affare il prima possibile per migliorare alcune zone del campo.

Ci sono delle novità in merito alle possibili rivoluzioni che possono partire per il Milan che vuole andare a migliorare la sua rosa e occhio ora a quelli che possono essere i nuovi innesti che arriverebbero da un momento all’altro perché c’è ora la spinta della società che vuole andare a chiudere l’affare il prima possibile con una società che ora sembra aver dato il via libera per un nuovo acquisto.

Calciomercato Milan: pronta la rivoluzione a centrocampo

In questo momento il Milan si concentra sul centrocampo e spera di poter chiudere un nuovo acquisto subito nelle prossime ore che può andare a ricoprire il ruolo di Reijnders che è stato venduto. Al suo posto pronto un rinforzo stesso dalla Nazionale dell’Italia.

Rivoluzione a centrocampo del Milan con il nuovo direttore sportivo Igli Tare che vuole chiudere per Ricci. La trattativa sembra sempre più vicina alla chiusura e dopo il colpo Modric sembra fatta anche per il giovane Nazionale italiano.

Forte interesse anche per Xhaka e Jashari con il Milan che vuole rinforzare la zona di centrocampo rivoluzionando completamente il reparto. Per Samuele Ricci al Milan si chiude col Torino per 25 milioni di euro. Le prossime ore saranno decisive per vedere il giocatore approdare anche nella città di Milan per le consuete visite mediche e poi la firma, ormai ci siamo per un nuovo regalo per Max Allegri.