Juventus, colpo a sorpresa: incontro con gli agenti dell’attaccante

Svolta per il mercato della Juventus con il reparto d’attacco che sarà stravolto perché la società ha intenzione di fare colpi mirati per migliorare la rosa.

Bisognerà fare investimenti in ogni zona del campo per cercare di andare a costruire una rosa più pronta per il campionato italiano e alzare il livello anche in Europa. La Juve dovrà lottare per vincere il prossimo anno e non potrà permettersi altri passi falsi, per questo motivo che si cercherà di mettere in piedi la migliore rosa possibile e ci saranno delle novità di mercato che portano alla svolta a sorpresa.

Adesso ci sono delle notizie in merito alla scelta di calciomercato che ha fatto la Juventus perché per il ruolo in attacco potrebbero cambiare le cose. Secondo le ultime notizie è in forte bilico il futuro di Vlahovic e di Kolo Muani, per questo motivo che adesso si cerca di capire come sostituire i due giocatori e sono diversi i nomi in lista.

La Juve punterà alla vendita di Vlahovic e ad inserire un nuovo attaccante di livello in rosa, ma non sarà l’unico. Perché l’obiettivo è quello di riprendere Kolo Muani in prestito, ma se non si dovesse trovare l’accordo con il giocatore allora che si proverà a fare una scelta mirata puntando anche su un secondo attaccante da prendere e sono tanti i nomi finiti nella lista bianconera.

Calciomercato Juventus: colpo in attacco a sorpresa, l’incontro

Ci sono degli aggiornamenti da dover dare in merito alla scelta della Juventus che proverà a fare dei nuovi acquisti in attacco e tra i vari nomi già noti spuntano anche dei profili a sorpresa che potrebbero approdare a Torino per giocare con la maglia dei bianconeri.

Ci sono degli aggiornamenti che riguardano proprio la scelta che farà la Juventus che sembra essersi rassegnata per due colpi di mercato che sembrano fuori portata per i bianconeri, perché Osimhen e Gyokeres costano parecchio e non sembrano esserci possibilità per chiudere.

Ecco che allora si muove direttamente il nuovo dg Damien Comolli che lascia gli USA e ritorna in Italia per incontrare gli agenti di David. Come riporta la Gazzetta dello Sport, nelle prossime ore Comolli si incontrerà con gli agenti dell’attaccante canadese svincolato che può firmare gratis da un momento all’altro.

Ma non è l’unico attaccante che piace, perché la Juventus oltre a David fa sul serio anche per Santiago Castro del Bologna, Mateo Retegui dell’Atalanta e Nicolas Jackson del Chelsea.