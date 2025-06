Gudmundsson lascia Firenze: ha l’accordo con un altro club in Italia

Svolta possibile per la carriera di Albert Gudmundsson che lascerà la Fiorentina dopo una stagione di alti e bassi per restare a giocare in Italia.

Ci sono delle importanti notizie che arrivano sul fronte calciomercato perché in Serie A sono diverse le squadre che già si stanno muovendo con largo anticipo per arrivare pronti al ritiro estivo e ora occhio a quello che può accadere considerando che ci sono grandi occasioni da prendere a volo. Perché tra i nomi in cima alla lista dei vari club spunta ora anche quello di Gudmundsson che lascerà la Fiorentina.

Sembrava essere il club per dargli la svolta alla carriera, quel salto di qualità che cercava, ma alla fine si è conclusa con l’amaro in bocca tra Gudmundsson e la Fiorentina. Il processo in Islanda, gli infortuni e gli alti e bassi nelle prestazioni hanno solo complicato ancor di più l’adattamento e l’avventura in viola che è ormai conclusa e già annunciata.

La Fiorentina non riscatta Gudmundsson che torna al Genoa ed è pronto già a muoversi per una nuova squadra. Sono diversi i club che hanno puntato il giocatore anche tra le squadre al vertice del campionato italiano di Serie A. La svolta può arrivare già nelle prossime ore perché potrebbe esserci un’operazione a catena per arrivare al colpo per l’islandese.

Calciomercato: Gudmundsson resta in Italia con un altro club

I prossimi giorni possono essere quindi quelli decisivi per arrivare al colpo Albert Gudmundsson che aspetta con pazienza la sua prossima destinazione. Il giocatore ha voglia di riscattare e mettere da parte quest’anno che per lui è stato più volte tormentato.

Gudmundsson lascia la Fiorentina, ormai è certo. Perché il club viola ha deciso di non esercitare il diritto di riscatto per 17 milioni di euro e ora si guarda attorno. Nei prossimi giorni diventerà ufficiale, quando il club viola non confermerà in rosa il giocatore che tornerà quindi al Genoa.

Con il club ligure Gudmundsson valuterà la sua prossima destinazione per una cifra vicina ai 15 milioni di euro e ora c’è chi può approfittare dell’occasione che si è venuta creare. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport c’è il Bologna che fiuta l’affare e può puntare sul giocatore.

Il Bologna venderà Ndoye al Napoli e può puntare sull’acquisto di Gudmundsson che può essere il sostituto ideale ad un prezzo anche conveniente. Le prossime ore saranno decisive per il gioco ad incastro.