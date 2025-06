Inter e Milan chiudono due acquisti, Romano: “Here wo go”

Milan e Inter vogliono provare a rispondere al grande mercato aggressivo che sta facendo il Napoli che da Campione d’Italia ha già ufficializzato due colpi e non ha intenzione di fermarsi.

Proprio i due club milanesi non vogliono restare a guardare e perdere terreno da quella che è stata a lungo la capolista e la vincitrice in questa stagione che si è conclusa. Adesso occhio a quello che può accadere da un momento all’altro perché ci sono delle importanti notizie che riguardano proprio le scelte di calciomercato che puntano a fare ora Milan e Inter che sono pronte a chiudere dei nuovi arrivi.

Le due società stanno lavorando su più fronti e c’è la volontà di provare a chiudere dei colpi importanti immediati in vista della prossima stagione. Occhio a quello che può accadere quindi in questi mesi estivi di mercato e nelle prossime ore possono arrivare anche degli annunci per Inter e Milan.

Non hanno intenzione di restare fermi e c’è voglia di dimostrare di poter lavorare e tornare ad essere vincenti, è l’obiettivo che si pongono entrambe le due grandi squadre milanesi perché ora Inter e Milan preparano i nuovi acquisti.

Calciomercato: Inter e Milan chiudono gli acquisti

Ci sono delle novità che riguardano proprio le scelte che pensano di fare Milan e Inter che possono chiudere dei nuovi acquisti in vista delle prossime ore, attenzione a quella che sembra essere stata la mossa decisiva

A risposta del Napoli, ci sono delle nuove notizie per Inter e Milan che possono chiudere dei nuovi acquisti in vista della prossima stagione. Perché proprio l’Inter può chiudere in queste prossime ore un colpo in attacco che porta a Bonny che era nel mirino proprio degli azzurri.

Secondo l’esperto di mercato Fabrizio Romano c’è già il sì di Bonny all’Inter che è pronta a chiudere e occhio alle prossime ore con la società che può affondare il colpo da un momento all’altro, l’attaccante vuole passare in nerazzurro.

Movimenti in entrata anche per il Milan perché adesso ci sono delle conferme che riguardano la mossa del club rossonero che può chiudere l’acquisto di Javi Guerra a centrocampo. Un altro profilo che anche qui il Napoli ha sondato nei mesi passati e che per Sky Sport può passare in rossonero per 20 milioni.