Avvio di stagione impressionante del Milan di Stefano Pioli che ricomincia proprio da dove aveva lasciato. Lo scorso anno, infatti, il club rossonero era stata la seconda squadra (dopo l’Atalanta) a fare più punti nel girone di ritorno di Serie A, mettendosi alle spalle anche Inter e Juventus. I rossoneri però hanno pagato l’inizio di stagione scorso che è costato anche l’esonero a Giampaolo. Quest’anno però il Milan continua a pieno ritmo e fa quattro su quattro alle prime di campionato, totalizzando 12 punti con 9 gol fatti e solo 1 subito (nella vittoria per 1-2 nel Derby di sabato scorso).

Milan, non arrivano buone notizie per Pioli

Arrivano aggiornamenti in merito all’infortunio occorso ad Hakan Calhanoglu nell’ultimo allenamento sostenuto dal Milan a Milanello. Stando a quanto raccolto dalla redazione di TMW fra oggi e domani il centrocampista turco verrà sottoposto ad un controllo medico per valutare l’entità del danno subito.

Milan, infortunio Calhanoglu: le condizioni

Brutte notizie per Hakan Calhanoglu. Le racconta in questi minuti Sky Sport con l’inviato Manuele Baiocchini: il centrocampista del Milan ha lasciato l’allenamento in stampelle per via di un problema alla caviglia, sospetta distorsione da valutare con nuovi controlli. Da capire dunque l’entità dell’infortunio e i tempi dello stop, ma certamente salterà il Celtic in Europa League. E sale l’ansia per Calhanoglu in vista di Milan-Roma.

Milan, tempi di recupero di Calhanoglu

