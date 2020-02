Bologna-Udinese: highlights, risultato, sintesi e gol – VIDEO

Bologna-Udinese: highlights, risultato, sintesi e gol

Bologna-Udinese: il risultato della gara di oggi. Parte male il Bologna che paga le tante assenze in campo e non riesce a far male all’Udiense. La squadra friulana è solida e non concede occasioni ai padroni di casa provando a far male in contropiede. Al 30 De Paul calcia benissimo un calcio di punizione sulla trequarti, sul pallone stacca Okaka che trova la rete di testa che da il vantaggio agli ospiti. Nel finale pareggia Palacio. Qui la sintesi completa!