Calciomercato Juve: caso Vlahovic, deciso il suo futuro

Aggiornamenti di calciomercato sul futuro di Dusan Vlahovic che è a un bivio tra cessione e conferma con la Juventus a fine stagione. Il club bianconero valuterà la situazione del proprio bomber a fine stagione.

Sta diventando un caso ora quello del giovane attaccante serbo, che continua a non segnare con regolarità e per questo motivo anche che saranno fatte delle considerazioni sul suo futuro.

Intanto, il club bianconero deve fare i conti anche con quelli che sono i comportamenti del giocatore. Bisognerà capire quelle che saranno le offerte che arriveranno al termine del campionato.

Calciomercato Juventus: futuro Vlahovic

Sono 10 i gol messi a segno quest’anno in 24 presenze. Si aspettavano tutti altri numeri quest’anno per Dusan, lui stesso e anche la società che ha investito tantissimo su di lui. Ora però ci sono degli aggiornamenti che riguardano la decisione che prenderà il club bianconero sul calciatore. Perché nelle ultime 6 partite di campionato ha segnato 2 gol e nella stessa partita, poi le restanti partite sono finite a secco di gol per il bomber serbo che sta affrontando un momento di crisi personale in maglia Juve. Per questo motivo c’è anche tensione nella testa di Vlahovic che è difficile da gestire ora per Allegri e alla Juventus diventa un caso. Perché è da quasi un mese ora che non segna il bomber e il suo rendimento va al di sotto delle aspettative generali che possono creare un problema in vista dei prossimi mesi e del futuro. Il club valuterà il futuro di diversi giocatori e tra questi anche quello di Vlahovic che può lasciare la Juventus.

Ci sarebbero dei dubbi da parte della Juventus sul futuro di Vlahovic che può essere ceduto alla giusta offerta. Sono diverse le squadre interessate al giocatore che la prossima estate si possono fare avanti e far ritornare i conti con i bianconeri che hanno investito circa 80 milioni per comprarlo dalla Fiorentina.

Juventus: il prezzo di Vlahovic e le squadre interessate

Il futuro di Vlahovic può essere lontano dalla Juventus che sarebbe disposta a cederlo per 70-80 milioni di euro rientrando dall’investimento fatto. Il giocatore ha attirato l’interesse in questi anni di Bayern Monaco, Manchester United e Tottenham che a fine stagione avranno bisogno di investire il quel ruolo. Per questo motivo sono ora loro le squadre in cima alla lista per poter comprare il serbo.

Juve: la scelta di Vlahovic

Sul futuro di Vlahovic ha parlato anche la sua fidanzata Carolina Stramare, Miss Italia 2019. Queste le sue dichiarazioni a Tuttosport sul futuro alla Juve: “È un momento no che probabilmente doveva arrivare. Lui alla Juventus ci tiene tantissimo da quando è arrivato. Vuole tenersi stretto la Juventus”.