UFFICIALE – Tegola durissima: c’è la lesione, è successo in Napoli-Lazio

Ufficiale la notizia in merito all’infortunio, ora è stato pubblicato il comunicato ufficiale che manda KO il tecnico, dopo quanto accaduto durante Napoli-Lazio.

Per il giocatore c’è la lesione, brutte notizie per la società che nel corso della giornata ha rilasciato un comunicato ufficiale, per svelare le condizioni del proprio titolarissimo.

Con gli importanti obiettivi da concretizzare in classifica, il tecnico toscano è costretto ad alzare bandiera bianca perché, il suo utilizzo – anche pensando a quelli che sono gli appuntamenti di Coppa in Europa – è tutto da rivedere, a seguito della lesione.

Napoli-Lazio, tegola durissima: c’è la lesione

C’è la lesione, brutte notizie per la squadra che ha voglia di continuare a macinare punti, ma che perde un titolarissimo dopo la gara giocata venerdì al Diego Armando Maradona.

La sfida è terminata per uno a zero a favore dei biancocelesti, ma c’è un problema che emerge per uno dei titolarissimi della sfida che è stata appunto vinta dalla Lazio, ai danni del Napoli.

Si tratta di Ciro Immobile, c’è la lesione, l’infortunio preoccupa Maurizio Sarri. Quest’oggi, la Lazio, ha pubblicato un comunicato ufficiale in cui ha fatto conoscere le vere condizioni del proprio capitano, a seguito degli esami strumentali.

Lazio, infortunio e tegola: il comunicato ufficiale sulle condizioni

La Lazio ha fatto sapere che si tratta di lesione al bicipite femorale per Ciro Immobile. È successo nella sfida giocata dalla Lazio al Diego Armando Maradona, contro la capolista Napoli. Quelle che seguono, sono le condizioni svelate sul sito ufficiale della Lazio, proprio questo pomeriggio: “Lo staff medico della Lazio comunica che il giocatore Ciro Immobile è stato sottoposto ed un esame clinico e strumentale, presso la clinica Paideia International. Gli esami hanno infatti evidenziato una lesione di primo grado a carico del bicipite femorale della coscia sinistra. Sono cominciate le cure specifiche del caso e verrà, Ciro Immobile, sottoposto ad un continuo monitoraggio giorno dopo giorno. Nei prossimi giorni il calciatore ripeterà gli esami strumentali per quantificare i tempi di recupero dal suo infortunio”.

Lazio, quali partite salta Immobile? Sarri in apprensione

Sarri in apprensione, perché le condizioni di Immobile potrebbero tenerlo fuori nei match delicati che dovrà affrontare ora la Lazio. Nei prossimi impegni, c’è non solo il doppio appuntamento di Conference League contro gli olandesi dell’AZ, ma c’è prima il Bologna e poi il derby di Roma, in cui Immobile spera di essere al 100%. Ad oggi non è ancora sicura la presenza di Immobile nei prossimi impegni della Lazio, con a rischio sia la Conference che il match contro i felsinei.