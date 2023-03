Torino: Juric annuncia l’addio in diretta a fine anno, il motivo

Il Torino di Juric batte il Bologna di Thiago Motta 1-0 in una partita molto combattuta e che può essere considerata uno scontro diretto per la Conference League.

Torino Bologna: le parole di Juric

Queste le parole di Ivan Juric dopo Torino Bologna a Dazn:

“Stiamo facendo bene da tempo, ma a volte sono gli episodi a fare la differenza. Oggi è stata una partita dura e abbiamo sofferto il giusto contro il Bologna che è una squadra importante. Vedremo se il Torino è giusto per me, in questo anno e mezzo sono molto orgoglioso di come abbiamo affrontato alcuni momenti difficili. Abbiamo avuto risultati ottimi con grande riduzione dei costi, ora vogliamo fare passi in avanti e potremmo essere tutti felici insieme. Tanti giocatori stanno crescendo, abbiamo cose molto interessanti. Sono andati via in tanti, ma ora siamo riusciti a sostituirli con giocatori promettenti e con fame.

Vogliamo costruire un Toro forte con stimoli importanti, ma bisogna fare passi avanti per lottare ad obiettivi che merita il Toro. Il prossimo anno dobbiamo lottare per altro e non per quello che stiamo facendo oggi. Essere 10 o 8 non è una roba che vogliamo, ho parlato con Cairo e sa che voglio spingere. Dobbiamo farlo tutti insieme con ambizione per il Torino. Mi aspettavo qualcosa in più a gennaio, abbiamo perso Lukic che era il miglior giocatore. Addio a fine anno se la società non fa lo step successivo? Non so che risponderti, abbiamo un dialogo costruttivo tra me e la società. E’ un dialogo vivace (ride, ndr)”.