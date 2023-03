Milan, accordo a sorpresa: sarà il primo colpo del 2023

Dopo la sconfitta di Firenze sono venute meno tutte quelle certezze -nuove- che il Milan aveva costruito nelle ultime 4 uscite stagionali dopo un gennaio infernale. Solo una è rimasta però in piedi ed inamovibile, ovvero quella relativa al fatto che i rossoneri dovranno lavorare tanto nel calciomercato per rinforzare la rosa di Stefano Pioli.

Da adesso a giugno c’è tempo per pensare e decidere su chi puntare ma, stando alle ultime notizie, il Milan ha raggiunto a sorpresa un accordo con il giocatore che sarà il primo colpo dell’estate 2023 per i rossoneri.

L’interesse nei confronti del ragazzo Maldini l’aveva manifestato già qualche mese fa ma, pur di anticipare subito la concorrenza, il dirigente meneghino ha velocizzato già da ora le operazioni.

Milan, primo rinforzo per giugno: occhi chi è

Importanti novità arrivano sul calciomercato in entrata del Milan che, in questa stagione, sta vivendo troppi alti e bassi per essere la squadra campione d’Italia. La formazione di Stefano Pioli, dopo una prima parte di stagione impeccabile, ha perso ritmo e certezze, complice anche una situazione di spogliatoio nel mese di gennaio non semplicissima.

A breve però la stagione finirà e verranno tirate le giuste somme, con Maldini pronto ad immergersi nel calciomercato per provare a rinforzare il più possibile la rosa di Stefano Pioli -la cui permanenza è inevitabilmente legata alla Champions League. Tanti sono i reparti nei quali i rossoneri dovranno andare a lavorare ma, stando alle ultime, il primo colpo dell’estate milanista sarà uno “fuori dagli schemi”.

Secondo Daniele Longo, infatti, per portare fisicità e tecnica al centrocampo di Pioli, trovando così anche un degno sostituito di Kessiè per caratteristiche, il Milan avrebbe messo gli occhi su Loftus-Cheek del Chelsea in vista del prossimo calciomercato estivo, giocatore verso il quale Maldini avrebbe manifestato già il suo interesse in occasione dei due incontri di Champions League con i Blues a settembre.

Milan, Loftus-Cheek è il nome nuovo del centrocampo: le ultime

Dall’addio di Franck Kessiè il Milan non è riuscito a trovare un degno sostituto dell’ivoriano in mezzo al campo. Vranckx, Pobega e Bakayoko, con l’aggiunta anche di Adli, hanno infatti provato in qualche modo a non far ripiangere il “Presidente”, ma hanno ottenuto degli scarsi risultati.

I fallimenti però aiutano a crescere, insegnano, ed è per questo che Maldini avrebbe già in mente un nome per rinforzare la mediana di Pioli in vista del prossimo calciomercato. Stando alle ultime notizie, infatti, Ruben Loftus-Cheek del Chelsea è il nome nuovo che il Milan starebbe seguendo per l’estate.

Altro, tecnico e forte fisicamente, l’inglese rappresenta essere una valida controfigura di Kessiè, nonché un’opportunità di mercato importante per i rossoneri. Il centrocampista del Chelsea, infatti, va in scadenza con i Blues nel 2024, e ciò significa che Maldini potrebbe ottenere uno sconto importante sul suo cartellino.

Il Milan punta Loftus Cheek: la base d’asta del Chelsea

Maldini è pronto a sfruttare la scadenza del contratto del centrocampista nel 2024 a suo favore, ma i Blues sono bottega cara. Secondo dati Transfermarkt, infatti, nonostante questo fattore importante, in vista del prossimo calciomercato il Chelsea parte da una base d’asta di 25 milioni per Loftus Cheek, dettaglio che avrebbe e non poco fatto storcere il naso al Milan che potrebbe non spegnersi oltre i 18.

Occhio a clamorosi colpi di scena, come un -ad oggi improbabile- rinnovo, che potrebbe stravolgere completamente le carte in tavola.