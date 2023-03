Il big match della prossima settimana sarà Napoli Atalanta di sabato alle 18. Le due squadre arrivano da un periodo ricco di impegni e molto complesso. Gli azzurri hanno perso l’ultima gara contro la Lazio, per la prima volta in casa e hanno scoperto il fianco alle avversarie. Il vantaggio è ancora enorme rispetto alla seconda in classifica ma Maurizio Sarri è riuscito a scoprire i punti deboli della sua ex squadra.

Dall’altra parte, l’Atalanta ha perso posizioni in classifica dopo un periodo molto difficile e ora c’è il rischio Juventus che continua a vincere e ad insidiare i nerazzurri nella corsa all’Europa.

Napoli Atalanta senza un top player: out per infortunio

La partita tra Napoli e Atalanta si giocherà senza uno dei migliori calciatori che si è fatto male. Il big match tra Luciano Spalletti e Gian Piero Gasperini è fondamentale per gli obiettivi dell’una e dell’altra squadra. Arrivano entrambe da momenti molto delicati, con gli azzurri che hanno perso la prima partita in casa della loro stagione e la Dea che, invece, ha già perso parecchi punti lungo il percorso.

Le defezioni viste nelle ultime partite potrebbero creare ulteriori malumori nei rispettivi spogliatoi, con difficoltà anche fisiche da una parte e dall’altra.

Secondo le ultime notizie, la situazione relativa al titolarissimo è molto complicata: l’infortunio potrebbe essere serio.

Atalanta, infortunio Koopmeiners: salta il Napoli

L’Atalanta perde Teun Koopmeiners per infortunio. Il centrocampista olandese è uscito dal campo durante la partita contro l’Udinese alla fine del primo tempo. Il problema è di origine muscolare e tiene in forte ansia Gian Piero Gasperini. Il numero 7 è diventato con il tempo determinante e decisivo per i dettami tattici della squadra orobica e la sua assenza è pesantissima.

Le condizioni di Koopmeiners dopo l’infortunio sono da valutare. Il ko è di tipo muscolare, e solo nella giornata di domani o di lunedì saranno effettuati gli esami strumentali che stabiliranno la reale entità dell’infortunio.

Le prime notizie che arrivano da DAZN a bordo campo non lasciano ben sperare. Secondo quanto trapelato dallo stadio, l’infortunio di Koopmeiners sarebbe addirittura uno stiramento al bicipite femorale della coscia sinistra. I problemi per Gasperini, dunque, potrebbero essere più gravi del previsto.

I tempi di recuperop di Koopmeiners: quante partite salta?

Se l’entità dell’infortunio dovesse essere confermata, i tempi di recupero di Koopmeiners potrebbero essere molto lunghi. Per problemi muscolari di tale entità, infatti, di solito servono diverse settimane per tornare al 100%.

Koopmeiners può saltare la partita con il Napoli e poi tutte le altre del mese di marzo. Rischia, dunque, di saltare anche la partita contro l’Empoli e le partite con l’Olanda. Il rientro può essere previsto per il primo aprile, nella gara contro la Cremonese.