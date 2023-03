Bomba Serie A, il dirigente si è dimesso: il motivo spiazza tutti

In queste ultime ore sta avvenendo un vero e proprio terremoto nei piani alti del club di Serie A. Nella giornata di oggi, infatti, è arrivata l’ufficialità di una decisione che costringerà il presidente a rivalutare alcuni incarichi ed a riformare completamente il “roster” della società in vista della prossima stagione.

Serie A, il dirigente ha deciso il suo futuro: si è dimesso

Stando infatti a quanto riportato e confermato da TMW, nella giornata di ieri Mauro Bianchessi ha rassegnato le dimissioni da responsabile del settore giovanile della Lazio, incarico che lascerà al termine della corrente stagione.

Lazio, Bianchessi si dimette: il motivo

Fino a qualche giorno fa si credeva che la decisione di Bianchessi potesse essere legata a qualche screzio con Lotito ma in realtà non è affatto così, visto che il reale motivo delle dimissioni del dirigente biancoceleste sono state svelate.

Fino a qualche giorno fa si credeva che la decisione di Bianchessi potesse essere legata a qualche screzio con Lotito ma in realtà non è affatto così, visto che il reale motivo delle dimissioni del dirigente biancoceleste sono state svelate.

Stando alle ultime notizie, infatti, Bianchessi ha giustificato il suo addio alla Lazio con il bisogno di riavvicinarsi alla sua famiglia ed il sopraggiungere dell’età pensionabile.

Futuro Bianchessi: tutte le opzioni per l’ex Lazio

A fine stagione ci sarà l’addio alla Lazio, club nel quale l’alto dirigente italiano ha lavorato per diverso tempo portando a casa anche importanti risultati. Ora, con la necessità di riavvicinarsi alla famiglia, il suo futuro sarà lontano da Roma, con diverse possibilità già pronte sul tavolo.

Secondo TMW, infatti, per Bianchessi potrebbe l’ipotesi di un ritorno al Milan o all’Atalanta, così come anche un passaggio al Monza o alla Juventus.