Milan, strappata la stella alla Juventus: si chiude

Il Milan sta iniziando a valutare le prossime mosse di calciomercato. I rossoneri si sono messi in moto per tentare di acquistare i migliori calciatori del panorama europeo. Maldini e Massara hanno già stilato a lista dei colpi possibili da regalare a Stefano Pioli per la prossima stagione.

Il tecnico è ben saldo sulla panchina rossonera e ha chiesto nomi di pregio per costruire un Milan più forte. Il Milan ha le idee ben chiare su quello che potrebbe essere il futuro del club e vuole andare a prendere i calciatori migliori e strapparli anche alle altre concorrenti italiane.

Calciomercato Milan, strappo alla Juventus: ecco chi arriva

Il calciomercato del Milan potrebbe portare almeno un gran colpo in estate. Per la nuova stagione serve l’innesto di nuovi calciatori che possano migliorare la rosa di Pioli. L’allenatore romagnolo è soddisfatto della squadra nei singoli ma vuole anche nuovi calciatori che sappiano portare novità e nuova voglia di far bene in futuro.

Le notizie sul Milan sono molto importanti sui possibili acquisti da fare. La società vuole avere in da subito le idee chiare per la prossima stagione, vuole tenere sotto controllo il mercato e puntare solo i calciatori che possono acquistare.

Secondo le ultime notizie di mercato, il Milan vuole strappare un colpo di grande livello alla Juventus.

Calciomercato Milan, occhi su Nianzou del Siviglia

Il Milan sta seguendo il profilo di Tanguy Nianzou del Siviglia. Il difensore francese classe 2002 è uno degli astri nascenti del calcio europeo e potrebbe essere un nome per migliorare la squadra di Stefano Pioli. La difesa del Milan va assolutamente incrementata con un nome nuovo che possa accrescere il valore dei giovanissimi rossoneri.

Secondo quanto riferisce calciomercato.com, Tanguy Nianzou è il primo nome sulla lista del Milan. Il difensore francese è uno dei profili che Moncada ha segnato sulla sua lista dei preferiti e ha deciso di provare a chiudere prima della folta concorrenza.

Nianzou può essere il colpo ad effetto del Milan per la prossima stagione. Pioli ha deciso di proseguire con la difesa a 3 e il giovanissimo difensore francese può essere il colpo a sorpresa del futuro. Nianzou piace da tempo ai rossoneri che hanno atteso il suo exploit e ora sono pronti a prenderlo.

Nianzou al Milan: le cifre

Nianzou al Milan dipende anche dalla Juventus. I bianconeri si sono messi sulle tracce del francese e vogliono strapparlo al Milan che, però, sembra voler puntare fortemente sul classe 2002.

Il Siviglia non intende cedere Nianzou ma di fronte ad un’offerta di 15 milioni può dire di sì. Ha il contratto in scadenza nel 2027 e può essere ceduto anche in prestito con diritto di riscatto. Tutto da rimandare all’estate ma ci sono già le trattative in corso.