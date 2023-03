Simeone in panchina, è l’ultima nuova ipotesi: clamoroso annuncio

Il clamoroso annuncio arriva dall’estero, sarebbe già tutto deciso con l’Atletico Madrid per la separazione dal Cholo Simeone, che porterebbe lo stesso allenatore argentino verso una nuova avventura in panchina.

C’è un club che sarebbe pronto alla totale rivoluzione all’interno del club, affidando quello che è il proprio progetto tecnico – totalmente da rifondare – con a capo il “Cholo” Simeone.

Stesso allenatore che, a fine stagione, saluterà l’Atletico Madrid. Sarebbe già tutto deciso, dopo quelli che sono stati anche i rumors che lo hanno visto protagonista per un club italiano.

Serie A, la decisione sul Cholo Simeone: ecco dove allenerà

C’è una decisione da parte del Cholo Simeone e, stando a quelle che sono le notizie che arrivano dalla Spagna, con la separazione con l’Atletico che è cosa concreta.

Tra le intenzioni del tecnico argentino c’è quella di viversi una nuova esperienza dopo i lunghissimi anni passati a Madrid, dove ha scritto pagine di storia indelebili all’Atletico.

Futuro che potrebbe essere in Serie A per lui, ma c’è un club pronto a “scipparlo” all’Inter, che aveva intenzione di avere Simeone al posto di Inzaghi, per la prossima stagione. Perché la verità è che sul Cholo, c’è il Chelsea: i londinesi lo vogliono al posto di Potter.

Ultime su Simeone, la decisione lo porta al Chelsea: la notizia

Sono i colleghi di Fichajes.net a riportare quelle che sono le ultime notizie di calciomercato che riguardano le panchine e gli allenatori, con Simeone protagonista perché accostato al Chelsea. È la sua scelta di lasciare l’Atletico Madrid e il club dei Colchoneros stessi che andrebbero verso un altro tecnico per il proprio progetto, a spingere Simeone verso una nuova avventura, lontana dalla Liga. La stessa, però a quanto pare, non sarà in Serie A. Su Simeone c’è l’interesse fortissimo del Chelsea, che aprirebbe all’ipotesi di esonero per Potter, dopo che i Blues avevano anche pagato un’importante clausola per “comprarlo” dal Brighon.

Simeone, l’Inter si allontana: ingaggio fuori portata

Niente Inter, l’ingaggio del Cholo Simeone è fuori portata per l’economia di Zhang. Con Conte si era fatto il sacrificio, le cose da sistemare al bilancio non permettono un ingaggio di tale calibro, con Simeone che guadagnerebbe molto di più altrove, lasciando l’Atletico. Sullo sfondo resta l’Inter ma, in questo momento, in pole c’è solo il Chelsea.