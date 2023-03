Penalizzazione Juventus annullata: i motivi, c’è l’annuncio da Torino

Penalizzazione Juventus annullata, ultimissime notizie. Ecco cosa sta succedendo, c’è l’annuncio che arriva da Torino in merito al ricorso dei bianconeri contro la penalizzazione di 15 punti in classifica.

Ci sono novità riguardo il ricorso al Collegio di Garanzia del Coni presentato dalla Juve dopo i meno quindici punti tolti in classifica.

Arrivano aggiornamenti riguardo il ricorso al Collegio di Garanzia del Coni da parte della Juventus. I bianconeri nei giorni scorsi hanno comunicato ufficialmente di aver presentato l’istanza con la corte che dovrà decidere se confermare o annullare la sentenza in merito alla penalizzazione di quindici punti in classifica, inflitta dalla Procura Federale a causa delle plusvalenze.

Penalizzazione Juve, ultime notizie

Subito dopo la sentenza della Procura, dello scorso gennaio, sono emerse delle incongruenze. Ecco perché la Juventus è abbastanza fiduciosa sull’annullamento della penalizzazione. Si è aperto, intanto, un dibattito riguardo le modalità del processo.

Attraverso le colonne del suo giornale il direttore di Tuttosport Vaciago si è espresso in merito alla penalizzazione della Juventus. Il giornalista, in un lungo editoriale, ha spiegato i motivi per il quale la pena inflitta dalla Procura sia ingiusta.

“Mancano tutte le basi per l’accusa principale, ovvero quello di aver creato un fraudolento sistema di partenza. Oltre a ciò è bene segnalare che non c’è una legge che giustifichi la condanna della Juventus. Nel processo non sono stati garantiti i diritti a chi si difende. Dunque non ci sono i presupposti per la pena considerato che i fatti nuovi, come ammesso dalla Procura, erano già all’epoca dell’assoluzione di maggio 2022 già noti”.

Una presa di posizione forte e chiara che sintetizza a pieno il pensiero della Juventus e di tutto l’ambiente che si augura in una sentenza favorevole del Collegio di Garanzia del Coni che nelle prossime settimane darà un suo verdetto in merito alla penalizzazione dei bianconeri.

Penalizzazione Juventus, si attende la sentenza del Coni

Rullino di marcia positivo per la Juventus che ha vinto quattro delle ultime cinque partite di campionato. I bianconeri tentano una clamorosa rincorsa al quarto posto dopo la penalizzazione di 15 punti inflitta dalla Procura Federale nel mese di gennaio. Ovviamente il tutto è abbastanza difficile e pare assai complicato un sorpasso. Resta comunque l’Europa League, considerata una strada alternativa per la qualificazione alla prossima Champions League. In caso di successo nella seconda competizione europea, la Vecchia Signora si qualificherebbe di diritto alla prossima Champions. Tutto ciò in attesa del verdetto del Coni sulla penalizzazione della Juve con i bianconeri convinti di aver subito una grande ingiustizia.