Clamorosa ipotesi Sarri: quattro club su di lui, due sono italiani: l’addio alla Lazio

L’addio alla Lazio è cosa concreta, di fronte alle possibilità di vedere Maurizio Sarri altrove, in panchina.

C’è chi non ha dimenticato lo stesso tecnico di Figline che potrebbe sedersi su una panchina importante, nella prossima stagione, con una nuova occasione che arriverebbe per lui nel competere per trofei prestigiosi, così come accadde per l’Europa League e per lo Scudetto, entrambi trofei vinti da assoluto protagonista con Chelsea e Juventus.

Una nuova occasione arriverebbe dunque per l’allenatore della Lazio che, a fine stagione, potrebbe salutare. Ecco cos’ha rivelato uno dei principali quotidiani italiani.

Maurizio Sarri, colpaccio in panchina: la rivelazione

Ci sono più club pronti al colpaccio Maurizio Sarri per il ruolo in panchina che sarà nel 2024. Perché stando alle ultime news di mercato, è tutt’altro che certo il futuro di Sarri alla Lazio, con la separazione coi biancocelesti che potrebbe arrivare al margine di questa stagione.

Prima c’è un piazzamento importante da trovare, quello legato all’obiettivo quarto posto, la Lazio punta la Champions League. Poi, occhio anche alla Conference League, competizione che Sarri vorrebbe riportare in Capitale dopo la vittoria degli acerrimi rivali della Roma, nella passata stagione.

Occhio però perché a fine stagione e per la successiva, Maurizio Sarri potrebbe finire al Milan. I rossoneri punterebbero su di lui per il dopo-Pioli e non è da escludere la soluzione a San Siro, per il 2024. Ci sono anche altri club su di lui, ne ha parlato quest’oggi uno dei quotidiani di stampa italiani.

Notizie Milan, Sarri in panchina: la notizia

Sono i colleghi de Il Messaggero ad aver riportato la notizia di Maurizio Sarri al Milan, per la stagione del 2024. Il tecnico di Figline ha l’identikit perfetto per quello che è il progetto del Milan del domani e, in caso di addio di Pioli, Maldini si fionderà su di lui. Un’occasione speciale per Sarri, che potrebbe scegliere però tra la Serie A e la Premier League. Sullo sfondo, sempre in Italia, c’è la Fiorentina. Ma la destinazione ai viola risulta ad oggi, per il prestigio dell’allenatore, un po’ complessa.

Ultime Milan, concorrenza londinese per Sarri

A concorrere con il Milan per avere Sarri in panchina, è un club di Londra, che vorrebbe dare continuità al progetto italiano. Se dovesse lasciare la città di Londra, Antonio Conte, il Tottenham si fionderà appunto su Sarri, che è stato rivale ai tempi del Chelsea, quando allenava il club dei Blues.