Calciomercato, riecco Scamacca in Serie A: per luglio in Champions League

In un club che disputerà la Champions League, se riuscirà a piazzarsi entro la fine dell’anno, il ritorno di Scamacca in Serie A.

Via dal West Ham a fine stagione, potrà succedere in estate di fronte all’esigenza da parte di un club italiano di piazzare un nuovo colpo in attacco, riportando l’attaccante ex Sassuolo in Italia, per dargli spazio come centravanti titolare di un top club di Serie A.

C’è infatti chi deve sistemare qualcosa in attacco e il nome in auge che torna è quello di Scamacca, che ne diventerebbe il nuovo titolare nella prossima stagione.

Mercato in Serie A, riecco Scamacca: può succedere a luglio

Può succedere a luglio, una separazione anzitempo per Scamacca dalla Premier League e dal West Ham, club che lo aveva fortemente voluto nell’ultima estate e che ha spinto il giocatore a salutare la Serie A, per godersi un’avventura in Inghilterra.

Il Sassuolo, in un solo colpo, ha perso sia Raspadori che Scamacca. Entrambi trovano poco spazio in entrambi i club, ma se Jack sta trovando uno Scudetto col Napoli, non è la stessa cosa per il West Ham che è partito in campionato con tutt’altre ambizioni.

Ambizioni che, in Serie A, vuole ritrovare il Milan: con Scamacca davanti perché è il vero obiettivo per un posto da centravanti. Con Giroud che non sarà eterno e Ibrahimovic che si prepara a salutare, probabilmente il mondo del calcio, occhio all’ipotesi legata al colpo dal West Ham e a quello che sarà il colpo dei rossoneri in estate, per l’attacco.