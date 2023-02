Juric lascia il Torino: svelato il futuro, il suo annuncio

Il Torino e Ivan Juric stanno valutando l’addio. Il tecnico ha terminato la scorsa annata in crescendo e i risultati della stagione 2022-23 sono dalla sua parte. Ma il suo futuro non è ancora certo e dopo la partita con la Juventus si è parlato di addio.

Ivan Juric è uscito allo scoperto: rischia laddio dal Torino. Il tecnico croato, dopo l asconfitta contro la Juuventus all’Allianz Stadium, dice che è stanco di vivere nella mediocrità per colpa di un mercato che non segue mai le sue direttive, di giocatori che non arrivano e molti altri che vengono ceduti.

Torino, addio Juric: cosa succede

Il futuro di Ivan Juric al Torino non è certo come si poteva pensare. Il tecnico croato sta conducendo una stagione al di sopra delle aspettative, portando il Toro a sognare in grande e a sperare in un futuro migliore. Nelle ultime settimane, però, si è tornati a parlare del suo futuro e delle possibilità di vivere nuove esperienze.

Secondo le ultime notizie, il Torino e Ivan Juric rischiano di dirsi addio dopo un momento complesso. Il tecnico non è felicissimo di stare ancora in granata e potrebbero esserci novità al termine della stagione.

A far discutere sono le parole di Ivan Juric subito dopo Juventus Torino. Il derby se l’è aggiudicato il club bianconero di Allegri nonostante l’ottima prestazione dei granata.

Juric dice addio al Torino: le sue parole

Al termine di Juvetus Torino, Ivan Juric ha parlato del suo futuro. A DAZN e in conferenza stampa ha ammesso le difficoltà che sta vivendo con il club e ha ribadito le sue idee.

“La classifica cambia, noi dobbiamo fare il nostro campionato. Ho visto i nostri giovani giocare bene, mi hanno dato spunti positivi e anche qualcosa di negativo perché abbiamo perso. Ci mancano un po’ di giocatori, importante per presenza e struttura. Non ho tanta rabbia, ho questa sensazione che possiamo crescere tanto. Gli errori che abbiamo fatto secondo me ci porteranno 10 punti in futuro, vedo molte cose positive”.

Futuro Juric al Torino? “Sul futuro vedendo ciò che abbiamo a disposizione c’è da costruire, poi vediamo. Se c’è volontà vera, se faccio risultati, se vogliamo mettere ragazzi giusti voglio restare con grandissima volontà“.

Futuro al Torino: parla Ivan Juric

Le parole di Juric sul suo futuro al Torino sono state molto chiare e nette. Il tecnico vuole restare se ci sarà chiarezza di intenti.

“Prima di parlare del futuro devo meritarmi il Torino. Penso di aver fatto tanto vedendo anche come ha giocato la squadra. Se me lo merito poi si vede. Poi è chiaro che se si perdono sette titolari dell’anno scorso è dura mantenere metà classifica e figuriamoci fare qualcosa in più. Sarebbe piacevole avere giocatori per più tempo e inserire nuovi giocatori”.