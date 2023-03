Bomba Luis Enrique, tutto deciso: ecco dove allenerà subito

Il tecnico spagnolo, vecchia conoscenza in Serie A, è pronto a ripartire. È quanto rivelano dalla Spagna, con un club di Serie A che si è fatto avanti, la decisione è stata presa.

Perché l’ormai CT della Spagna ha rifiutato categoricamente la possibilità di diventare il nuovo allenatore del Brasile, in un progetto che lo vedeva coinvolto per quattro anni, nell’ambizione di vincere quello che sarebbe stato poi il prossimo Mondiale in cui spera, il Brasile, di esserne protagonista.

Aspetta una chiamata diversa, che può arrivare subito. Dopo i tanti rumors che lo hanno visto protagonista delle voci di calciomercato che hanno riguardato appunto protagonista Luis Enrique tra le stesse, accostato in Serie A, ecco che arriva la notizia dall’estero sul suo futuro.

Luis Enrique torna in panchina, ecco chi lo sceglie

Luis Enrique sarebbe già pronto al ritorno in panchina, per l’imminente approdo al club.

Niente Nazionale e niente nuovo ruolo da Commissario Tecnico, non vuole ripetere un’esperienza simile a quella della Spagna, sposando un nuovo progetto quadriennale che lo vincolerebbe a scegliere ancora una volta una Nazionale, esperienza totalmente diversa da quella in un club. Vuole tornare a trionfare, come fatto col Barcellona e massima attenzione a quella che è l’opzione allettante per lui.

Perché si aprirebbe lo scenario della Premier League su Luis Enrique: lo spagnolo potrebbe andare al Chelsea e farlo nell’immediato, se dovesse procedere la società londinese, verso l’esonero di Graham Potter.

Luis Enrique al Chelsea: la notizia

Sono i colleghi di Sport, dalla Spagna, a rivelare la scelta di Luis Enrique, che aspetta solo il Chelsea per il suo domani. Un passo indietro sull’ipotesi Brasile, niente ruolo da CT, nelle sue idee c’è altro. C’è voglia di tornare a competere per i titoli, gestendo un club e facendo mercato, andando verso una posizione da manager ai Blues, vivendo un’esperienza inedita in Premier League, dopo il suo passato tra Serie A e Liga, quando al Barcellona ha vinto di tutto, considerando anche la Champions League con i blaugrana. E allora adesso tocca al Chelsea che dopo il fallimento post-Champions vinta con Tuchel, non riesce a trovare serenità, tanto da cercare una nuova figura al posto di Potter, finito sulla graticola dopo i tremendi risultati di classifica, mercato faraonico nonostante.

Chelsea, riecco Luis Enrique: subito o a fine stagione?

Non ci sarà da sorprendersi, qualora il Chelsea dovesse decidere di prendere subito Luis Enrique come nuovo allenatore, al posto di Graham Potter. Perché è in balia di una vera e propria crisi la società londinese che, per il proprio futuro, dovrà chiarire tutto su come muoversi tra il nuovo allenatore e quale sarà il progetto con i giocatori che faranno parte dello stesso.