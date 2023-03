Lazio: salta il rinnovo, addio a fine stagione

Arrivano le ultime di calciomercato in casa Lazio riguardo il futuro di un campione. Sembra che l’addio ora è più vicino e arrivano aggiornamenti decisivi per quanto accadrà.

La società è già a lavoro per capire come risolvere questa situazione al meglio con la possibilità di chiudere l’operazione il prima possibile al meglio.

Il club vuole tenerlo, ma ora è il giocatore che valuta quella che può essere la migliore soluzione per lui perché guarda al futuro e ad un ritorno clamoroso.

Calciomercato Lazio: addio a fine anno

Stiamo parlando di uno dei grandi campioni della Lazio, arrivato a costo zero in passato e che può andar via allo stesso modo. Perché in estate farà 36 anni e il suo contratto è in scadenza proprio a fine giugno, per questo motivo ora o ci sarà un rinnovo per il giocatore o sarà addio. Ma Pedro valuta ogni possibilità con la Lazio che ha intenzione di tenerlo ancora, viste le sue prestazioni e i numeri, ma non è certo che resterà, anzi.

Si aprono scenari davvero importanti riguardo quello che è il futuro del giocatore. Perché ora sono diverse le possibilità che si possono aprire in vista della prossima estate. Da quando è arrivato in Italia ha totalizzato 71 presenze con la maglia della Lazio, segnando 15 gol e 10 assist. Il suo arrivato nella Capitale c’è stato nel 2021 e dopo due anni può andare via. Quest’anno ha già messo a segno 5 gol e 5 assist in stagione e giocando tantissimo, dimostrando di essere sempre uno dei migliori. Perché la sua condizione è buona e lui è un grande campione che ha vinto tutto ovunque. Per questo la Lazio sta provando a trattenere Pedro con un rinnovo, per aumentare il livello della rosa trattenendo i campioni come lui. La decisione finale spetterà proprio al giocatore.

Lazio: rinnovo Pedro, può tornare al Barcellona

Al momento è stato messo in stand-by il rinnovo di Pedro con la Lazio perché spunta il Barcellona di nuovo. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, il club italiano avrebbe decido di voler prolungare con il giocatore, che ora però prende tempo. Lo spagnolo starebbe valutando tutte le opzioni e deciderà a fine anno. Perché ora tra il rinnovo di Pedro e la Lazio spunta il Barcellona che può pensare di riportarlo in Spagna a chiudere la carriera.

Lazio: condizioni Pedro

Non un periodo fortunato per l’esperto attaccante spagnolo. Perché nel giro di pochi giorni ha prima riportato una frattura al naso che gli è costata l’operazione e poi una frattura alla mano, già risolta con un’altra operazione. Intanto, le condizioni di Pedro sono già buone e potrà essere a disposizione per la prossima partita Napoli Lazio che si giocherà nei prossimi giorni per il campionato di Serie A.