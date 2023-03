Calciomercato Juve, il nuovo bomber arriva dalla Spagna

Svolta in arrivo per il calciomercato Juventus che è pronta a chiudere per l’arrivo di un altro attaccante. Ecco tutti i dettagli.

Aggiornamenti di calciomercato sul club bianconero che è a lavoro per la prossima stagione. Nel mirino c’è un giovane bomber che può fare la differenza nel campionato italiano.

Anche ieri la prestazione di Vlahovic non è stata del tutto positiva con il calciatore che non ha trovato la via del gol. Troppo nervoso il serbo che fino a questo momento ha avuto qualche difficoltà. Ecco perché si alimentano le voci riguardo un suo addio nel prossimo calciomercato. Intanto la dirigenza bianconera sta lavorando per rinforzare l’attacco con l’innesto di qualche altro giocatore.

Calciomercato Juventus: ecco chi arriva in estate, assalto al bomber

La Juve guarda con attenzione al mercato degli attaccanti. Il cambio di modulo utilizzato da Allegri prevede l’utilizzo di due punte. Ecco perché la società sta monitorando con attenzione quel reparto con l’obiettivo di rinforzarlo in vista della prossima stagione. Il giocatore potrebbe arrivare dalla Spagna con la dirigenza che ha messo nel mirino un giovane talento.

Con la possibile partenza di Dusan Vlahovic a fine stagione, la Juventus è ora concentrata sulla ricerca di un nuovo attaccante in vista della stagione 2023/2024. In attesa di capire anche quale sarà il futuro di Moise Kean e Arkadiusz Milik, la Juventus punta ora all’arrivo di un altro giocatore in quella zona di campo. Secondo le ultime indiscrezioni i bianconeri avrebbero individuato il profilo di un giovane interessante che sta sorprendendo in Spagna e capace di fare reparto sia da solo che in coppia.

Secondo le ultime indiscrezioni, i dirigenti sono pronti a portare alla Juventus Enes Unal del Getafe. Il turno era già nei radar della Vecchia Signora che ora avrebbe una nuova opportunità per arrivare al giocatore.

Il calciomercato Juventus si muove e l’obiettivo per l’estate 2023 è l’attaccante del Getafe Enes Unal. A ripotare la notizia è il portale spagnolo fichajes.net

Juventus: ecco il prezzo di Unal, quanto costa

Il calciatore turco è un tassello fondamentale della squadra spagnola, anche in questa stagione sta dimostrando tutto il suo talento. Ha appena 24 anni ed un futuro importante davanti a sè. A tutto questo bisogna aggiungere che la Juventus non è l’unica grande squadra europea su Enes Unal, dal momento che anche club come l’Atletico Madrid lo segue.

Ovviamente per definire l’arrivo di Unal alla Juventus nel prossimo calciomercato servirà un investimento da almeno 30 milioni di euro, cifra questa che la squadra italiana sarebbe disposta a pagare nel caso in cui concretizzasse l’uscita di Dusan Vlahovic che piace molto a Manchester United e Real Madrid che sarebbero pronte ad investire almeno 100 milioni di euro per prenderlo.