Serie A, firma il nuovo Kvaratskhelia: arriva la stella 2003

Il calciomercato estivo italiano è stato scosso dall’arrivo di Khvicha Kvaratskhelia. L’attaccante georgiano si è preso il Napoli sulle spalle e insieme a Osimhen lo sta portando alla vittoria dello Scudetto. Il suo arrivo in Serie A, però, ha aperto le porte anche a possibili assalti di tutti gli altri club a talenti dell’est.

Calciomercato: la stella georgiana classe 2003 in Serie A

Dalla Georgia, in estate, potrebbe arrivare un nuovo talento georgiano. Piace da tempo al calcio italiano e il calciomercato estivo potrebbe essere il momento giusto per portarlo in Italia.

Calciomercato, la Fiorentina vuole Kvernadze: le ultime

La Fiorentina sta studiando il profilo di Giorgi Kvernadze della Dinamo Batumi. Il talento georgiano è considerato uno dei profili più interessanti del panorama mondiale e può seguire le orme di Kvaratskhelia e arrivare in Serie A.

Secondo quanto riferisce TMW, la Fiorentina è sulle tracce di Kvernadze per la prossima stagione. La Viola è sempre molto attenta allo sviluppo dei giovanissimi in giro per il mondo e potrebbe andare a prendere uno dei calciatori più ambiti nel calcio europeo. Classe 2003, Kvernadze gioca da esterno sinistro offensivo, proprio nello stesso ruolo di Kvaratskhelia, e potrebbe essere il nuovo colpo d’oro in Serie A.

La Fiorentina si è messa da tempo sulle sue tracce e lo scouting sta studiando il colpo a sorpresa per stupire tutto il mondo.

Fiorentina su Kvernadze: ci sono anche Napoli e Verona

La Fiorentina è decisa a prendere Kvernadze dalla Dinamo Batumi. Il classe 2003 è uno dei talenti nascenti del calcio mondiale e ha il sogno di ripercorrere le orme di Khvicha Kvaratskhelia. E non è detto che non possa farlo anche trasferendosi a Napoli. Cristiano Giuntoli e lo scouting azzurro lo stanno valutando e potrebbero andare all’assalto.

Secondo TMW, però, anche il Verona lo sta seguendo e potrebbe portarlo in Italia. Il futuro di Kvernadze sembra ormai certo: il grande salto nei grandi campionati è pronto. La Dinamo Batumi chiede almeno 2 milioni di euro per cedere il classe 2003.