Juventus, Allegri si lamenta con la FIGC e la Serie A: le parole

La Juventus di Massimiliano Allegri vince il derby contro il Torino 4-2. I bianconeri si impongono nella stracittadina dopo essere andati sotto ben due volte e aver rimontato e ribaltato la partita. I gol di Cuadrado, Danilo, Bremer e Rabiot hanno ridato fiducia e speranza alla Juventus in vista della lotta alla Champions League.

I bianconeri hanno messo in cascina una vittoria importantissima che ora dà molta fiducia per la classifica. Il quarto posto dista solo 10 lunghezze e la possibilità di agguantare la zona Champions League è più viva che mai.

Juventus, Allegri vince ma manda una frecciatina alla Serie A

Al termine di Juventus Torino, Massimiliano Allegri ha analizzato la vittoria dei suoi. Il tecnico si è detto soddisfatto della prestazione dei suoi e spera si possa continuare su questa strada per cercare di avvicinarsi il più possibile alla zona Champions League. Ecco le sue parole ai microfoni di DAZN.

“Avevamo bisogno di giocatori freschi e con caratteristiche diverse nella ripresa. Devo centellinare Di Maria, che veniva da tante partite consecutive, giocate su grande intensità. Barrenechea ha giocato con grande serenità, Pogba è entrato bene come Chiesa e De Sciglio. Giocando ogni tre giorni, i cambi diventano importanti. Dobbiamo continuare così, per evitare di tornare quelli della prima parte di stagione”.

Partita complessa? “Nel primo tempo gli siamo andati troppo dietro, lasciando tanti spazi. Finito il primo tempo sul 2-2, ho detto ai ragazzi di rimanere compatti e di trovare i momenti giusti per andare a fare gol“.

Allegri contro la Serie A: “Ora dovremmo avere 52 punti”

La vittoria della Juventus proietta i bianconeri verso la Champions League. Massimiliano Allegri ha recriminato contro Serie A e FIGC per la decisione di togliere 15 punti a campionato in corso.

“Nel primo tempo abbiamo preso due gol evitabili, poi abbiamo avuto una bella reazione e conquistato una vittoria meritata. 10 punti sono tanti, dobbiamo fare un passettino alla volta e sul campo abbiamo fatto 50 punti per non dire 52, se pensiamo alla Salernitana. Dobbiamo migliorare su tanti aspetti, perché giocare ogni tre giorni non è facile”.

Juventus in Champions League? “Vedendo i numeri attuali, servono 73 punti per andare in Champions League. E per farlo bisogna fare un girone di ritorno straordinario. Facciamo comunque un passo alla volta“.

Juventus, Allegri: “Barrenechea ottimo calciatore”

La sorpresa del Derby della Mole è stata la titolarità di Enzo Barrenechea. Il calciatore argentino, pescato dalla Juventus Next Gen, ha esordito da titolare in una gara importantissima.

“Arriva dall’Under 23 ed è a tutti gli effetti un giocatore della Prima Squadra. Mi aveva dato segnali importanti in allenamento. Quando l’ho tolto stava anche facendo meglio di quando ha iniziato. Sono contento di quello che ha fatto, mi dispiace per Paredes che non ha giocato però io faccio delle scelte in funzione della squadra. Tutti devono farsi trovare pronti per aiutare squadra e compagni”.