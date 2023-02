“Vengo in Serie A solo per un club”: annuncio da urlo di Mbappè

Clamorose dichiarazioni di Kylian Mbappè che fanno letteralmente sognare i tifosi di un club di Serie A.

Calciomercato, Mbappè in Serie A: i tifosi sognano per le due dichiarazioni

All’evento FIFA non sono mancate alcune dichiarazioni di amore verso la maglia di un club italiano, da parte di Kylian Mbappè.

A sorpresa si è lasciato andare ad alcune risposte, quando gli è stato chiesto di una possibilità in Serie A per lui. Sta bene a Parigi, anche se ci sono da sistemare alcune cose con il Real Madrid sempre alle porte, pronto ad accoglierlo nella prossima stagione. Ma di fronte ad una possibilità in Serie A, Mbappè ha deciso di rispondere con quanto segue.

“Io in Serie A? Verrei solo per una squadra, è il Milan”. Parole che fanno letteralmente sognare ad occhi aperti i tifosi rossoneri che, in rosa, hanno già Theo Hernandez, Maignan e Giroud. E chissà che uno tra questi tre non abbia già spiegato cosa si ritroverebbe Mbappè in rossonero, con il calore dei tifosi italiani e a San Siro, qualora dovesse sbarcare a Milano.

Allontana ogni ipotesi di Inter, Juve, Napoli e tutte le rivali dei rossoneri. Per Mbappè, in Serie A, c’è solo il Milan. In un video, presto diventato virale sul web, Mbappè si è lasciato scappare una dichiarazione in merito al suo potenziale approdo in Serie A e con i colori dei rossoneri addosso. Lo ha fatto in occasione della serata vissuta lunedì sera al FIFA The Best Award, nella quale è stato premiato assieme ai suoi compagni di squadra al PSG e tanti altri campioni mondiali.

È fuori portata un colpo come quello di Mbappè per la Serie A, sognare è bello e non costa nulla, ma al momento è impossibile vedere un’operazione di questo tipo per le finanze del Milan e del calcio italiano. Li coltiva in Italia la Serie A i suoi talenti o, al massimo, li scopre altrove e li fa crescere in Italia. Basti pensare a Rafael Leao al Milan e Kvaratskhelia al Napoli.