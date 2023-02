Salernitana: a Sousa non basta la vittoria, annuncio in diretta

La Salernitana torna a vince e lo fa convincendo per 3-0 contro il Monza di Palladino. Una grande prova da parte della squadra di Paulo Sousa che ottiene la prima vittoria sulla panchina granata.

Salernitana Monza: le parole di Sousa

Sono arrivate in diretta a Dazn le parole di Paulo Sousa al termine di Salernitana Monza. Queste le sue dichiarazioni:

“Siamo ancora molto lontani da quello che possiamo fare. Non è una vittoria che ci fa essere bravi. Oggi abbiamo giocato contro una squadra matura che ci ha creato difficoltà, una squadra che sa cosa fare in campo. Noi però siamo stati bravi anche se è stata difficile in fase difensiva, loro hanno creato pericoli in diversi modi. Siamo stati bravi quasi tutta la partita, dopo il grande gol di Coulibaly la squadra è cresciuta di convinzione, abbiamo mostrato le nostre idee con intensità.

Ho visto una grande intesa tra chi giocava e chi era in panchina, così come con il pubblico. Sono molto felice, perché dobbiamo crescere così tutti insieme uniti per salvarci e poi portare avanti questo progetto in Serie A. Ho fiducia per quello che mi mostrano i giocatori durante la settimana. Non dobbiamo correre tanto dietro la palla. Un giocatore come Candreva può essere fondamentale, la sua comunicazione è importantissima per chi gioca vicino a lui. Possiamo avere un tridente davvero importante, è un giocatore intelligente che sa giocare la palla nei tempi giusti”.