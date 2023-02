Diletta Leotta da brividi: gesto prima della partita per Karius

E’ il giorno del primo trofeo di stagione in Inghilterra, dove si gioca la finale Manchester United Newcastle di Carabao Cup. Arriva il gesto di Diletta Leotta per il suo fidanzato Karius prima della partita.

Un momento davvero toccante che unisce l’amore e il calcio in un’unica passione. Quello che ha fatto la nota giornalista per il fidanzato è incredibile.

Ora che la loro relazione va sempre per il meglio che arriva un gesto indimenticabile da parte della giornalista per il suo fidanzato calciatore.

Manchester United Newcastle: gesto per Karius di Diletta Leotta

Loris Karius è sceso in campo da titolare per la storica finale di Coppa di Lega inglese, la Carabao Cup, nella partita tra Manchester United Newcastle. Sono tantissimi anni che il club inglese del Newcastle non gioca una finale, meno per il portiere che giocò Liverpool Real Madrid e che fu un vero incubo per la sua carriera. Oggi, può riscattare e mettersi alle spalle che momenti difficili e ad aiutarlo può essere stata la sua attuale fidanzata Diletta Leotta, nota giornalista italiana e volto di Dazn.

Perché il quotidiano inglese The Athletic ha chiesto proprio a Diletta Leotta di scrivere una lettera a Karius in vista della finale Manchester United-Newcastle di Carabao Cup. Una lettera davvero toccante per il portiere tedesco che sa di avere al suo fianco una compagna che tiene tanto a lui, ormai la loro relazione va avanti da tempo e lei sarà al suo fianco.

Lettera Diletta Leotta a Karius

Questa la lettera al The Athletic di Diletta Leotta per Karius:

“In questo momento smetto di essere la Diletta che conosci e indosso i panni del ‘fantasma del passato’ per fari voltare e rendere conto della strada che hai fatto fin qui. I giorni spesi a credere nel tuo sogno, amarlo, tenerlo tra le mani fino ad afferrarlo per poi brutalmente vedertelo strappare. Le notti tristi, il nodo alla gola e i cattivi pensieri dietro a quell’errore che per due anni ti ha tenuto lontano dalla competizione, ma non dalla tua passione più grande.

Quando ci siamo conosciuti, mi hai raccontato il tuo percorso di rinascita e la forza con cui credi in ciò che sei. Sono queste le cose che mi hanno fatta innamorare di te. A volte fare un passo indietro serve per prendere meglio la rincorsa. Sono certa che tutto questo porterà te e la squadra a spiccare il volo. Da bambina ho sempre amato le favole e non vedo l’ora di leggere questo lieto fine”.

Diletta Leotta incinta di Karius?

Si parla tanto anche della notizia che Diletta Leotta possa essere incinta di Karius. Al momento nessuna ufficialità dei due, ma alcuni amici avrebbero già confermato il tutto.