Calciomercato Juve: addio Vlahovic, in attacco arriva “il nuovo Haaland”

Aggiornamenti di calciomercato sulla Juventus. La nuova dirigenza ha già scelto il futuro di Vlahovic che è pronto a salutare i bianconeri. Intanto per la sua sostituzione c’è già l’accordo con il giovane talento.

Nuova cambio di casacca per il serbo che è pronto a dire addio all’Italia. La Juventus si sta già muovendo per trovare l’erede di Vlahovic, ecco chi prendono.

E’ l’edizione odierna del Corriere dello Sport a svelare le strategie della Juventus per la prossima stagione. Il club bianconero è a lavoro per piazzare Dusan Vlahovic che piace soprattutto in Premier League. L’obiettivo della Vecchia Signora è quella di incassare almeno 100 milioni di euro dalla cessione del serbo. Intanto la società ha già individuato il sostituto dell’ex Fiorentina. Si tratta di un altro grande giovane talento che ha impressionato fino a questo momento in campionato.

Juventus, ecco il nuovo bomber: arriva al posto di Vlahovic

La sensazione è che a fine stagione possa arrivare la separazione tra la Juventus e Dusan Vlahovic che fino a questo momento ha reso al di sotto delle aspettative anche a causa di alcuni problemi fisici che ne hanno compromesso il rendimento. La dirigenza è a lavoro per fare una super plusvalenza, soprattutto se non dovesse arrivare la qualificazione in Champions League.

L’indiziato a partire è proprio Vlahovic che interessa al Manchester United e non solo. Anche in Spagna, per esempio, ci sono diversi club che stanno monitorando la sua situazione così come il Bayern Monaco che è ancora alla ricerca del sostituto di Lewandowski. Il serbo è nel mirino delle big d’Europa, pronte a scommettere sulle qualità dell’ex Fiorentina. Intanto la società della Juventus si vuole cautelare ed ha già avuto contatti con il sostituto di Vlahovic.

Si tratta del “nuovo Haaland”, ovvero il bomber dell’Atalanta Hojlund che può finire alla Juventus nel prossimo calciomercato.

Hojlund alla Juventus al posto di Vlahovic: il piano di Allegri

Il classe 2003 dell’Atalanta Hojlund può andare alla Juventus nel prossimo mercato estivo 2023. L’ex Sturm Granz è tra i giocatori più seguiti della Serie A: fino a questo momento il suo impatto in Italia con la maglia della Dea è stato impressionante con gol e prestazioni davvero notevoli.

Ecco perché ha catturato l’attenzione di numerose società che sono pronte a puntare su lui per la prossima stagione. In particolar modo se i bianconeri dovessero cedere Vlahovic, potrebbero chiedere informazioni all’Atalanta per l’acquisto di Hojlund che ha già una valutazione tra i 35-40 milioni di euro.