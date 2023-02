Lazio, nuovo infortunio Immobile: Sarri su tutte le furie, l’annuncio

Dopo le fatiche in Conference League, la Lazio rischia di perdere ancora una volta Ciro Immobile per infortunio. Il bomber biancoceleste sta vivendo una stagione estremamente complessa dal punto di vista fisico e anche questa volta è a rischio stop a pochi giorni dalla partita contro la Sampdoria. Era stato decisivo per la qualificazione agli ottavi della coppa europea e per vincere contro la Salernitna ma le noie fisiche lo perseguitano.

La stagione di Ciro Immobile è una delle più sfortunate della sua carriera. Il numero 17 e capitano biancoceleste rischia di stare fuori per parecchio tempo se sarà confermato lo stop.

Lazio, infortunio Immobile: cosa è successo

Maurizio Sarri deve fare i conti con il nuovo infortunio di Ciro Immobile. Il ritorno in campo con la Salernitana è stato decisivo per il bomber che ha segnato nuovamente in Serie A e non voleva fermarsi in vista del futuro. Poi è stato decisivo anche per la Conference League ma ora il nuovo stop potrebbe fermarlo per più settimane.

I biancocelesti, a caccia dei risultati migliori dopo la vittoria contro la Salernitana, saranno di nuovo senza Ciro Immobile per infortunio? Ogni giorno arrivano notizie poco confortanti che riguardano la Lazio e l’infermeria con cui deve fare i conti Sarri.

Ciro Immobile si è fermato di nuovo: out per infortunio? Sarri e la Lazio non sono certi di riaverlo per la partita contro la Sampdoria di lunedì.

Infortunio Immobile: la Lazio e Sarri sono fiduciosi

Ciro Immobile ancora ai box per un nuovo problema muscolare? Il bomber napoletano era rientrato solo qualche settimana fa da un lungo infortunio e la condizione non è ancora delle migliori. Nonostante le ultime partite con prestazioni molto importanti, i biancocelesti hanno deciso di gestire con calma il suo infortunio. Anche con il minutaggio Sarri ha studiato il piano giusto per rimetterlo in careggiata.

La notizia del giorno in casa Lazio riguarda un nuovo stop di Immobile: non si è allenato. In vista della sfida contro la Sampdoria di lunedì, però, non dovrebbero esserci troppi problemi.

Secondo quanto trapela, l’infortunio di Immobile è praticamente inesistente. Si tratta solo di precauzione in vista della partita di lunedì contro la Sampdoria. Le fatiche in Conference si sono fatte sentire e il tecnico è furioso con la UEFA per i troppi impegni ravvicianti e per la tenuta dei terreni di gioco dei campi.

Lazio, Immobile sta bene: sarà titolare, out Zaccagni

Oggi non si è allenato Ciro Immobile ma le sue condizioni non destano preoccupazioni. Il capitano biancoceleste è rimasto a riposo dopo aver chiuso affaticato la trasferta con il Cluj in Conference League.

Assente anche Zaccagni nella seduta di allenamento odierna: ha lavorato solo in palestra, e la sua convocazione resta ancora in forte dubbio per lunedì.