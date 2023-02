Calciomercato Inter: accordo per l’addio, già bloccato il sostituto

Ultimissime di calciomercato Inter riguardo la prossima stagione. Marotta e Ausilio sono a lavoro per provare a chiudere una serie di operazione che serviranno a mettere in ordine il bilancio. Successivamente, poi, i due dirigenti chiuderanno l’acquisto del giocatore.

Arrivano aggiornamenti in merito alla cessione del giocatore dell’Inter che è pronto a salutare l’Italia per trasferirsi in Premier League. Un grande affare per la dirigenza che può incassare davvero tanti soldi.

Calciomercato Inter: la Premier punta il neroazzurro

L’Inghilterra è diventata da un bel po’ di tempo la meta dei grandi campioni. Anche nel corso della sessione invernale di calciomercato, infatti, molti principali talenti del calcio europeo e non solo hanno scelto di trasferirsi in Premier League. Le disponibilità economiche dei club inglesi sono superiori al resto dei club europei ecco perché anche la terzultima in classifica in Inghilterra può permettersi di pagare 30 milioni di euro per un giocatore qualsiasi.

Una differenza abissale con il campionato italiano e non solo con i dirigenti che sono costretti a fare mercato con la calcolatrice e a cedere prima di acquistare un nuovo calciatore. E’ il caso dell’Inter, per esempio, che entro il prossimo giugno per mettere a posto i conti sarà costretta a cedere un top player. Secondo le ultime indiscrezioni di mercato, l’indiziato a partire è Dumfries che interessa soprattutto al Chelsea.

Ma nelle ultime ore è uscita fuori l’indiscrezione relativa al possibile approdo al Liverpool di Nicolò Barella che può essere il grande colpo di calciomercato estivo 2023 da parte dei Reds. Intanto l’Inter ha già deciso l’eventuale centrocampista da prendere in caso d’addio dell’ex Cagliari.

Barella al Liverpool, all’Inter Kessie

Il centrocampista dell’Inter Nicolò Barella è nella lista dei giocatori del manager del Liverpool Jurgen Klopp per la prossima stagione. La rosa dei Reds andrà rivoluzionata, ecco perché il tedesco ha chiesto alla sua società ben 2-3 rinforzi di grandi spessore. A riportare la notizia è La Gazzetta dello Sport che svela i dettagli di questa possibile trattativa che potrebbe concretizzarsi la prossima estate. Il giocatore è legato da un super contratto con i neroazzurri ma le vie del mercato sono infine e in caso di chiamata dal Liverpool non è da escludere che Barella possa pensarci e decidere di accettare la proposta degli inglesi che sono pronti a mettere sul piatto tanti soldi per convincerlo.

Stesso discorso vale anche per l’Inter che dalla cessione di Barella al Liverpool nel prossimo mercato spera di incassare almeno 50-60 milioni di euro. Intanto per la sostituzione dell’ex Cagliari è pronto Franck Kessie del Barcellona che può arrivare in neroazzurro a prezzo di saldo.