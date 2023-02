Infortunio Berardi: condizioni e rientro, c’è l’annuncio ufficiale

Arrivano aggiornamenti che riguardano le condizioni e i tempi di recupero di Domenico Berardi che ha accusato l’ennesimo infortunio di stagione.

C’è una notizia certa che arriva con la voce ufficiale direttamente da parte del Sassuolo, che nelle prossime ore giocherà un’altra partita di campionato di Serie A.

Non è stata una stagione facile per il giocatore che ha voglia di mostrare ancora una volta a tutti le sue qualità. Ora ci sono importanti notizie che riguardano proprio quella che sarà la decisione sulla sua condizione.

Lecce Sassuolo: le ultime su Berardi

Sono soltanto 14 le partite giocate in questa stagione da parte del giocatore, che spesso in queste partite non ha giocato per l’intero match, anzi, sono stati solo dei spezzoni di gara. Il motivo sono stati i suoi continui infortuni che gli hanno caratterizzato la stagione e la consacrazione definitiva a 28 anni. 4 gol e 3 assist, è mancato tanto Berardi al Sassuolo quest’anno e la classifica parla chiaro senza di lui e senza anche altri talenti andati via in estate per avviare un nuovo progetto.

Eppure, con lui in campo pre e post infortunio il Sassuolo ha fatto vedere di poter mostrare un calcio stellare. Ora ci sono delle novità importanti che riguardano anche il futuro del giocatore che si è infortunato di nuovo nelle scorse settimane e ora punta a tornare in campo appena possibile. La prossima partita il Sassuolo la giocherà contro il Lecce per l’anticipo serale del sabato di Serie A. Domani il ritorno tra le due squadre che hanno mostrato di saper proporre un gioco davvero divertente. Il Sassuolo punto ad avere Berardi in campo e c’è l’annuncio di Dionisi.

Sassuolo: condizioni e rientro Berardi, parla Dionisi

A parlare delle ultime notizie riguardo il rientro di Berardi e le condizioni dell’attaccante è stato Alessio Dionisi. L’allenatore è intervenuto in conferenza stampa e ha voluto fare il quadro della situazione che riguarda il calciatore. Queste le sue parole sul capitano neroverde:

“Berardi è pronto per giocare contro il Lecce la prossima partita. Lo era già per il Napoli, ma ho preferito non rischiare vista la situazione da cui veniva”.

Calciomercato: Berardi pronto a lasciare Sassuolo

Si può scatenare il calciomercato per Berardi a fine stagione. Nonostante un contratto in scadenza 2027, ci sono tante squadre interessate al giocatore che potrebbe anche pensare di lasciare il Sassuolo una volta e per tutte per avere l’occasione di giocare in una grande squadra competitiva. Su di lui Milan e Roma su tutte. Da capire anche quello che sarà il prezzo che farà la Fiorentina per il talento italiano che ormai avanza sempre di più con l’età e quest’anno andrà per i 29 anni.