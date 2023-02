Napoli, affare in Premier: arriva a parametro zero

Con una stagione praticamente messa in saccoccia, da terminare solamente, Giuntoli si può permettere il lusso di distaccarsi un attimo dal presente per iniziare a lavorare sul Napoli che verrà, visto che in estate potrebbe essere attuata una nuova rivoluzione.

De Laurentiis ha più volte ribadito che nessuno dei top player della sua formazione è in vendita, ma le strade del mercato sono infinite, motivo per il quale il ds azzurro avrebbe iniziato a cercare qualche opportunità in giro per ii vari campionati europei, riuscendoci anche.

Stando alle ultime notizie, infatti, il Napoli sta chiudendo in queste ore l’accordo con un top player di Premier League, pronto a sbarcare in Serie A, ed in azzurro, addirittura a parametro zero. Con quest’operazione Giuntoli si è dimostrato essere ancora una volta un maestro del calciomercato.

Calciomercato Napoli, occhi puntati sulla Premier: le ultime

Il Napoli potrebbe lavorare d’anticipo sul calciomercato per ritrovarsi in posizioni favorevoli in alcune trattative che potrebbero e non poco complicarsi col passare del tempo. Il ds azzurro Giuntoli è infatti pronto a sfruttare ogni vantaggio che il mercato gli offrirebbe, non facendosi ovviamente trovare impreparato difronte ad opportunità ghiotte.

La merce più pregiata e ricercata è sicuramente quella degli attaccanti, reparto sul quale il Napoli non avrebbe alcun bisogno di investire, anche se da tempo è nelle idee della dirigenza una rivoluzione sulla fascia destra, un pò come avvenuto nella scorsa con quella sinistra. Ed è proprio lì che Giuntoli avrebbe intenzione di operare, indicando nel giocatore di Premier League il perfetto rinforzo per la formazione di Luciano Spalletti.

Stando a quanto riportato questa mattina da La Gazzetta dello Sport, salgono sempre di più in casa Napoli le quotazioni in vista del prossimo calciomercato di Adama Traorè, esterno spagnolo in forza ai Wolves che intriga e non poco il tecnico azzurro, il quale lo ha nel mirino già da un pò di temp.

Il Napoli segue Adama Traorè: possibilità a zero

Importanti novità arrivano sul calciomercato in entrata del Napoli che, in vista della prossima stagione, punta a rinforzare la rosa di Luciano Spalletti per sognare la vittoria in Europa -cosa che potrebbe tranquillamente avvenire già in questa comunque.

Diversi sono i profili che il ds Giuntoli starebbe seguendo, ma quello di Adama Traorè per caratteristiche tecnico-tattiche è quello che si sposa al meglio con lo stile di gioco del tecnico azzurro, che per la sua fascia destra è alla ricerca di un giocatore proprio come lo spagnolo.

In rottura coi Wolves, Adama Traorè è una vera e propria opportunità di mercato per il Napoli, visto che il classe ’96 potrebbe approdare in azzurro incredibilmente a parametro zero. L’esterno ha infatti deciso di non rinnovare il proprio contratto con il club di Premier, facendo smuovere Giuntoli dal proprio ufficio che ora prova a studiare un’offerta allettante per far accettare ad Adama Traorè la destinazione partenopea.