Calciomercato: il sostituto di Osimhen è il “nuovo Haaland”

La stagione 2022/23 sta coronando Victor Osimhen come uno degli attaccanti più forti del mondo. Il numero 9 del Napoli è decisivo sia in Serie A che in Champions League con i suoi gol. Il suo modo di scendere in campo e sta attirando gli occhi di tutti i top club europei che proveranno a prenderlo a giugno.

Il futuro di Victor Osimhen al Napoli è tutto da scrivere, anche per il suo annuncio a ESPN di qualche giorno fa in cui parlava delle prossime stagioni con fare interrogativo. Il Napoli attende offerte a 3 cifre per cederlo ma se ne parlerà solo in estate, a bocce ferme.

Calciomercato, Osimhen lascia Napoli? I dettagli

Victor Osimhen può lasciare Napoli alla fine della stagione. Gli azzurri si stanno godendo l’esplosione del nigeriano che in questa stagione è già a quota 20 gol tra Serie A e Champions League con almeno altre 17 partite da giocare. Il numero 9 è il capocannoniere del campionato e le sue prestazioni hanno attirato gli occhi di tutti i top club che stanno pensando di prenderlo in estate.

Il Napoli, anche attraverso le parole di De Laurentiis, ha ribadito che nessuno è incedibile di fronte ad offerte irrinunciabili. E anche se la società non ha bisogno di incassare, visti i conti in regola, potrebbe perdere qualche big.

Secondo le ultime notizie, è stato già scelto il sostituto di Osimhen ed è il “nuovo Haaland”.

Calciomercato, Osimhen piace al Manchester United

Victor Osimhen e il Napoli potrebbero dirsi addio al termine della stagione. L’attaccante è autore di un’annata eccezionale che lo sta esaltando e sta portando il club azzurro alla vittoria dello Scudetto.

Anche in campo europeo si sta distinguendo per le prestazioni di grandissimo spessore. L’ultima partita, contro l’Eintracht Francoforte, ha messo in mostra tutte le sue qualità e la sua capacità realizzativa e di decidere le partite. Il futuro, però, è ancora da scrivere e per 150 milioni di euro lascerà la Serie A.

Le notizie di calciomercato parlano di un forte interesse del Manchester United su Osimhen. I Red Devils vogliono acquistarlo per la prossima stagione e sono già da tempo sulle sue tracce.

Manchester United su Osimhen: scelto Sesko come alternativa

Secondo quanto riferisce fichajes.net, Benjamin Sesko è l’alternativa a Victor Osimhen per il Manchester United. Nel caso in cui non si dovesse trovare l’accordo con il Napoli per il trasferimento del nigeriano, il club inglese andrà forte sulle tracce dell’attaccante sloveno.

Classe 2003, il bomber del Salisburgo è il nome che ha scelto Erik ten Hag per prendere un nuovo numero 9. Tutto da rimandare all’estate, quando le casse saranno piene e si potranno fare acquisti importanti. In attacco sono aperti i casting: potrebbe avviarsi un importante effetto domino.