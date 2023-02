Roma, Mourinho e la polemica con il calciatore: cosa è successo

La Roma di José Mouringo batte il Salisburgo e si qualifica agli ottavi di finale di Europa League. I giallorossi sono andati a segno con Belotti e Dybala e hanno messo in mostra una prestazione molto importante. Il passaggio del turno è il coronamento della partita perfetta giocata da tutti i calciatori scesi in campo, che anche questa sera sono riusciti a dare il 100%.

La Roma si è imposta per 2-0 sul Salisburgo, ribaltando il risultato dell’andata. José Mourinho si è detto estremamente soddisfatto della prestazione della sua squadra e del raggiungimento del primo obiettivo stagionale.

Roma agli ottavi di Europa League: l’analisi di Mourinho

Al termine di Roma Salisburgo, José Mourinho ha analizzato il passaggio del turno agli ottavi di finale. Il tecnico si è detto soddisfatto della prestazione dei suoi e del passaggio del turno. Lo spirito di gruppo e la “sofferenza” nel tenere a bada il risultato dopo aver ribaltato il risultato è il massimo orgoglio per il tecnico portoghese.

“È una Roma bella che ha ottenuto un risultato importante. Secondo me è stata una partita completa a tutti i livelli. Anche oggi, per una volta in più, si sono visti squadra, gruppo, empatia e solidarietà”.

Cosa le è piaciuto della Roma? “Tutto. Mi è piaciuto tutto. Però non posso non dire che il mio staff ha fatto un lavoro fantastico, noi allenatori siamo il prodotto finale del lavoro di tanta gente, i miei analisti hanno fatto un lavoro molto esaustivo per aiutarmi”.

Mourinho a Sky: “El Shaarawy in panchina? Vi spiego”

Al termine della partita tra Roma e Salisburgo si è accesa la polemica sul mancato utilizzo di El Shaarawy. José Mourinho ha spiegato i motivi che l’hanno spinto a tenere l’esterno offensivo in panchina.

“Lui è stato il mio sacrificato. Purtroppo non avevo un piano B. Non c’era Abraham a pieno ritmo e non c’era Solbakken. El Shaarawy era il mio piano B ma l’ho dovuto sacrificare. Mi è dispiaciuto perché lui stava giocando benissimo, ma anche questa è la dimostrazione di come funziona tra di noi. Gli ho parlato, gli ho spiegato i motivi e lui ha accettato. Abbiamo vinto contro una squadra di Champions League che è pienissima di qualità”.

Passaggio del turno? “Fiorentina, Juventus, Roma e Lazio sono passate e questo ci piace, siamo in quattro che sono andate avanti. Inter, Milan e Napoli sono avanti agli ottavi di Champions, il Napoli ha un piede e mezzo ai quarti, a Inter e Milan manca il secondo piede“.

Mourinho: “Spinazzola e Belotti due esempi”

Tra i migliori in campo di Roma Salisburgo ci sono sicuramente Belotti e Spinazzola, coccolati da Mourinho a fine partita.

“Spinazzola stava bene e ha giocato bene. Ovviamente è tutto più facile quando la squadra gioca bene. Oggi ho sofferto solo per il risultato perché la partita è stata tranquillissima, zero rischi e siamo stati sempre in controllo. Wjinaldum sta arrivando pian piano e si vede”.

Belotti? “Meritatissimo il gol e il grande applauso del pubblico. Ci sono attaccanti che se non segnano e non fanno nulla in campo. Lui lavora tantissimo per la squadra anche quando non segna. Siamo tutti molto felici per la riconoscenza dello stadio“.