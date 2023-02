Calciomercato: 100 mln per Vlahovic, la Juve ha scelto il sostituto

Ultimissime notizie di calciomercato Juventus con la dirigenza pronta a cedere la prossima estate Dusan Vlahovic per 100 milioni di euro. I bianconeri hanno già l’accordo per il sostituto.

Aggiornamenti di mercato riguardo l’acquisto del prossimo attaccante per i bianconeri che vogliono piazzare Vlahovic la prossima estate. Ecco chi ha scelto la dirigenza al posto del bomber serbo.

Il futuro di Dusan Vlahovic è sempre più lontano dalla Juventus. Nel caso in cui la Vecchia Signora non riuscisse ad ottenere la qualificazione alla prossima Champions League, il serbo è pronto a fare le valige e a lasciare Torino per una nuova sfida. La dirigenza è già pronta a privarsi del bomber ex Fiorentina per almeno 90-100 milioni di euro. Intanto esce fuori il nome dell’attaccante che può sostituirlo alla Juve.

Calciomercato: Vlahovic al Real Madrid, Hojlund in bianconero

Fari puntati della Juventus nel prossimo calciomercato. Secondo le ultime indiscrezioni riportate da Sportmediaset, la dirigenza ha già in mente l’eventuale sostituto di Dusan Vlahovic che può lasciare la Vecchia Signora la prossima estate per almeno 100 milioni di euro.

Nel mirino della nuova dirigenza c’è l’attaccante dell’Atalanta Rasmus Hojlund che può firmare con la Juventus nel prossimo mercato estivo 2023. Il calciatore è una delle piacevoli sorprese di questa stagione. Sotto la gestione di Gasperini è cresciuto tantissimo ed ha impressionato tante squadre che lo vogliono per la prossima stagione.

Tra queste c’è anche la società bianconera con Calvo pronto a definire prima la cessione di Vlahovic al Real Madrid per 100 milioni di euro. Solo in quel caso può arrivare alla Juventus Hojlund che sarà protagonista del prossimo calciomercato estivo. Da capire, poi, anche la valutazione che darà l’Atalanta per il calciatore che interessa anche al Milan e club vari di Premier League.

Ultime Atalante: su Hojlund Juventus e Milan

Secondo le ultime indiscrezioni di calciomercato, la prossima estate l’Atalanta è pronta a cedere Hojlund che è un obiettivo concreto del Milan così come della Juventus. I bianconeri vogliono il calciatore di proprietà dei neroazzurri per rinforzare il reparto offensivo nel caso in cui dovesse arrivare la cessione al Real Madrid di Dusan Vlahovic, valutato ben 100 milioni di euro.

La Juventus ha già mosso i primi passi per l’acquisto del calciatore, si è già informata attraverso l’entourage del calciatore. Ad oggi i sondaggi sono del tutto esplorativi. A fine stagione si capirà di più. L’estate scorsa l’Atalanta l’ha pagato oltre 15 milioni di euro, adesso Hojlund vale almeno il triplo. Un’altra grande plusvalenza per il club neroazzurro di Bergamo che è pronto a cedere al miglior offerente il giocatore che piace oltre a Juve e Milan anche ad Arsenal e Borussia Dortmund.