Calciomercato: via dalla Roma, nel suo futuro ancora la Serie A

Svolta in casa Roma: c’è l’annuncio sul futuro dell’attaccante. Doccia gelata per i tifosi che si apprestano a salutare il giocatore. Il suo futuro, però, può essere ancora in Serie A.

Arrivano aggiornamenti riguardo le trattative di mercato con Tiago Pinto pronto a spiazzare tutti e a vendere il giocatore. C’è, infatti, la volontà da parte delle parti di dirsi addio al termine di questa stagione.

Futuro tutto da scrivere per il giocatore della Roma. Anche la società è pronta a metterlo sul mercato per finanziare altri colpi in entrata. In casa dei giallorossi si apre il dibattito attorno al destino del calciatore che è pronto a cambiare casacca e a restare in Serie A. La dirigenza, intanto, attende di capire come finirà questa stagione anche per decidere quale sarà il futuro di Mourinho che è pronto anche lui all’addio.

Calciomercato Roma: via a fine stagione, il bomber ha deciso

Può arrivare la separazione nel prossimo calciomercato Roma. La società ha deciso di liberarsi del calciatore che non rientra più nei piani della dirigenza. A prescindere da chi sarà il prossimo allenatore dei giallorossi, visto che Mourinho non ha ancora sciolto le riserve in merito al suo futuro, l’attaccante ha le valige in mano ed è pronto a restare nel campionato italiano.

Secondo le ultime indiscrezioni di calciomercato, su Belotti è vivo l’interesse dell’Udinese che è alla ricerca di rinforzi per la prossima stagione. Il club friulano con molta probabilità saluterà Beto che andrà via per fare plusvalenza. Il portoghese sarà sostituito da un nuovo attaccante e tra i giocatori monitorati da Marino c’è l’ex Torino con il dirigente pronto a portare all’Udinese Belotti della Roma.

Calciomercato: su Belotti Udinese, Fiorentina e Milan

Può essere ancora in Serie A il futuro di Andrea Belotti che a fine stagione è pronto a dire addio alla Roma. Il calciatore ex Torino, anche in questa stagione, non si è espresso al meglio. I numeri sono al di sotto delle aspettative. Ecco perché la società giallorossa è pronta a venderlo nel prossimo mercato estivo con Udinese, Fiorentina e Milan pronte ad ingaggiare Belotti. Tutti questi club sono pronti a puntare sul Gallo che, nonostante il rendimento negativo, gode ancora di ottima fama. In giallorosso soffre la presenza anche di Tammy Abraham mentre in un club diverso, che lo mette la centro del progetto tecnico, è pronto a vivere da protagonista la stagione.