Milan stregato: il talento arriva solo per 25 milioni

Il Milan getta le basi per la prossima stagione e per il futuro. Il calciomercato può portare delle novità importanti al club rossonero che ha voglia di acquistare dei nuovi talenti.

Mister Pioli presto potrebbe avere a disposizione per la prossima stagione un nuovo talento per il ruolo di attaccante. Arrivano delle notizie davvero importanti per la società rossonera.

Il club dovrà rinforzare l’attacco vista l’attuale situazione in rosa e per questo motivo ha già messo nel mirino il giocatore ideale.

Milan: nuovo acquisto in attacco

Il Milan ha capito da questa stagione che in attacco ha bisogno di qualcosa in più e che non può puntare su tutta la stagione e in circa 40-50 partite sempre su Giroud. Ormai Ibrahimovic si avvicina al ritiro, mentre Origi e Rebic non hanno dato garanzie dal punto di vista fisico e tecnico. Per questo motivo ci sarà una rivoluzione per il reparto offensivo rossonero che subirà dei cambiamenti importanti e la società ha deciso di affondare il colpo andando a comprare un nuovo giocatore. Il calciomercato estivo prossimo potrebbe portare l’acquisto che tutti chiedono, in particolare l’allenatore che andrebbe a puntare su un talento.

Ma il progetto rossonero resta sempre solido e si fonda su alcune basi principali: quello di puntare sui giovani calciatori che possano dare qualità nel presente e per il futuro. Per questo motivo arriverà un giocatore giovane ma considerato già pronto e ora ci sono dei chiari indizi che portano ad un calciatore in particolare. Perché il Milan sembra aver scelto Noah Okafor del Salibsurgo per l’attacco. Un giocatore seguito già da anni e che appartiene alla potente forza della società targata Red Bull. Tantissimi club si sono fatti sotto in questi anni e lo stanno osservando da vicino, uno di questi è proprio il club rossonero.

Milan: Okafor l’obiettivo

La squadra rossonera sta monitorando attentamente la situazione dell’attaccante che potrebbe lasciare il Salisburgo e passare al Lipsia come già capitato ad altri giocatori in questi anni, visto che sono società controllate sempre dalla Red Bull. Ora però vuole giocare d’anticipo il Milan e acquistare Okafor prima di tutti, anche dello stesso Lipsia. Il calciatore ha già messo a segno 10 gol e tre assist in 25 partite giocate quest’anno e non ha intenzione di fermarsi.

Milan: il prezzo di Okafor

Il Milan punta a comprare Noah Okafor che ha un contratto in scadenza 2024. Il prezzo del giocatore è di circa 25 milioni di euro, una cifra accessibile dal club rossonero che può essere importante per i bilanci anche. Intanto, c’è il forte interesse anche da parte dei club della Premier League che possono disturbare l’operazione dei rossoneri e creare problemi per la trattativa.