Serie A, annunciato l’addio dell’allenatore: “Lascia a fine stagione”

La Serie A può vedere l’addio dell’allenatore a fine stagione. Nonostante gli ottimi risultati ottenuti nelle ultime stagioni, si sta pensando alla separazione dalla squadra per iniziare una nuova avventura. L’annuncio ha spaventato i tifosi che vorrebbero tenersi stretto il tecnico per continuare il percorso di crescita.

Le ultime notizie riguardo il futuro dell’allenatore sono incredibili. Sta decidendo insieme alla società dove continuare la sua carriera e può firmare per un club straniero. Si deciderà tutto a fine stagione, con possibilità di cambiamento clamorose.

Serie A: addio al tecnico a fine stagione? Le ultime

Nonostante gli ottimi risultati ottenuti nelle ultime stagioni, il tecnico sta meditando l’addio dall’attuale club. Sono in arrivo cambiamenti radicali per quanto riguarda il futuro della squadra che potrebbe perdere il suo pilastro principale. È dall’arrivo dell’allenatore che le cose sono cambiate e sono andate per il verso giusto.

Il futuro dell’allenatore potrebbe essere lontano dalla Serie A. L’anuncio arrivato da Milano è clamoroso e lascia di stucco i tifosi che vorrebbero continuare a vivere le stesse emozioni dell’ultimo anno, per essere ancora competitivi.

Secondo quanto trapela, la carriera del tecnico potrebbe continuare in Arabia Saudita.

Napoli, Spalletti verso l’addio: l’annuncio

Luciano Spalletti vince lo Scudetto e lascia Napoli. È questa la notizia in arrivo da Milano e che riguarda il futuro del tecnico toscano. La stagione con il Napoli è fantastica, sta vincendo in maniera decisiva in campionato e sta portando a scrivere la storia anche in Champions League. Il passaggio – possibile – ai quarti di finale sarebbe un traguardo storico, visto che gli azzurri non sono mai arrivati così lontano nella competizione europea più importante per i club.

Il futuro di Luciano Spalletti potrebbe essere lontano dal Napoli dopo quest’anno? Secondo Luca Momblano, giornalista di Telelombardia, è quasi certo l’addio del tecnico a fine stagione.

“Spalletti avrebbe dato mandato a un importante procuratore italiano, per un eventuale cambio di panchina a fine anno”.

Spalletti e il Napoli: rinnovo o addio

A fine stagione Spalletti discuterà il suo futuro con il Napoli. Il tecnico ha il contratto in scadenza a giugno ma c’è un’opzione di rinnovo automatico che può attivare la società. Tutto, però, dipenderà dagli stimoli del tecnico toscano che, una volta vinto lo Scudetto e raggiunto il punto più alto della sua carriera e della storia del club, potrebbe decidere di dire addio.

Cristiano Giuntoli, direttore sportivo del Napoli, pochi giorni fa aveva annunciato il futuro azzurro di Luciano Spalletti. Almeno fino al 2024, stando a quanto confermaot dal dirigente, l’allenatore resterà sulla panchina dei partenopei, e poi si vedrà. Si deciderà tutto a fine stagione. Le offerte sulla scrivania dell’ex Roma e Inter non mancano di certo, visto quanto sta facendo a Napoli, ma la decisione finale spetterà solo a lui.