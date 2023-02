Serie A, girandola di portieri: il “Dibu” Martinez cambia tutto, destinazioni italiane

Emiliano Martinez, da eroe ad eroe discusso, ma pur sempre osannato in Argentina. In Premier League, anche dal suo allenatore, fa fatica ad essere “amato”, nonostante l’affetto che continuano ad avere i suoi tifosi per lui.

Particolare il suo carattere, più volte rimproverato dagli addetti ai lavori e dal suo allenatore stesso, Unai Emery. Per il tecnico spagnolo, nonostante l’elevato valore tecnico del portiere argentino, non avrebbe problemi a separarsi dal portiere campione del Mondo in Qatar, con l’Argentina.

E infatti, con occhio anche su quello che accade in Serie A, potrebbe prendere vita una vera e propria girandola dei portieri, che porta ad alcune destinazioni italiane a seguito di quello che sarà il colpo Emiliano Martinez.

Emiliano Martinez, ultime in Serie A: girandola di portieri per il calciomercato

Emiliano Martinez è stato accostato anche ai club italiani e alla Serie A. Il portiere campione del Mondo con l’Argentina, in Qatar, è un’idea per la porta in Italia qualora uno dei club ai vertici del campionato, dovesse scegliere di cambiare qualcosa per i propri pali.

Ma l’accostamento alla Serie A, che fanno i media esteri, non riguarda solo il “Dibu” Martinez. Perché, il portiere argentino sembra finito tra le ipotesi di diversi top club in Premier League, spingendo altri portieri titolari, appunto, al campionato italiano.

Milan e Inter, oltre alla Juventus che non ha chiaro ancora il futuro di Szczesny, potrebbero mettersi in coda non per uno, ma per ben due portieri finiti al margine del progetto di due club in Inghilterra. Parliamo di De Gea e Lloris, occasioni di calciomercato in Serie A.

Calciomercato Serie A, occasioni in porta dalla Premier League: la notizia

Occasioni di calciomercato, quelle che rivelano dall’estero, in merito al futuro di Emiliano Martinez. Perché, con effetto domino – qualora lo stesso portiere finisse in una big d’Inghilterra -, arriverebbe un portiere in Serie A, dalla Premier League.

Su Emiliano Martinez c’è il forte interesse di Tottenham e Manchester United. I due club, che libererebbero così Lloris e De Gea, spingerebbero uno dei due estremi difensori in Serie A. E tra Milan, Juventus e Inter, ci sarebbe la possibilità di vedere un nuovo estremo difensore al centro dei pali di tali club italiani.

Ultime su De Gea e Lloris: le possibili destinazioni

Forse sono più i club di Milano, Inter e Milan, a poter vedere i due portieri nella propria lista. Il Milan perché sembra poter separarsi da Maignan, qualora il francese dovesse continuare a manifestare problemi fisici, che lo hanno tenuto per un anno intero quasi, lontano dalla porta di San Siro. E l’Inter stessa che, al posto di Handanovic – o addirittura di Onana – potrebbe andare verso un nuovo portiere titolare per la porta di Inzaghi o di chi ci sarà, nel 2024, sulla panchina dei nerazzurri. De Gea e Lloris avrebbero un futuro italiano dunque, qualora Emiliano Martinez dovesse prendere il posto dell’uno o dell’altro, in Premier League.