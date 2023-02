Napoli, incontro immediato con gli agenti: annuncio sull’addio

Il Napoli di Luciano Spalletti sta continuando a stupire ogni giorno: il calciomercato porta via i migliori? Gli azzurri sono al centro di numerose voci d’addio e al termine della stagione potrebbe esserci una rivoluzione totale. La squadra partenopea sta mettendo in mostra tutti i propri talenti che, ora, piacciono alle big europee.

La situazione in casa Napoli è da tenere sotto controllo, soprattutto per quanto riguarda i top player che potrebbero essere protagonisti di trattative clamorose da giugno in poi. Per la società nessuno è in vendita ma potrebbero arrivare delle offerte irrinunciabili, come ha annunciato lo stesso Aurelio De Laurentiis.

Calciomercato Napoli, cessione illustre: parla De Laurentiis

Il calciomercato del Napoli è stato rivoluzionario ma estremamente positivo. Gli azzurri la scorsa estate hanno perso i calciatori migliori della rosa ma li hanno rimpiazzati con colpi straordinari, nonostante non fossero conosciuti. Da Kim a Kvaratskhelia, fino a Simeone e Raspadori, il Napoli si è dimostrato solido e capace di investire sui calciatori giusti.

E la prossima estate non è da escludere una nuova rivoluzione di calciomercato. Tutti i calciatori si stanno mettendo in mostra con una stagione di livello altissimo e hanno attirato gli occhi delle big. Dall’Europa potrebbero arrivare offerte a 3 cifre e dunque irrinunciabili che possono cambiare il volto alla squadra partenopea.

È stato lo stesso De Laurentiis ad annunciare possibilità di addio importanti al termine della stagione in caso di offerte shock.

Calciomercato Napoli, via Osimhen e Kvaratskhelia? Parla De Laurentiis

Dopo l’ennesima vittoria stagionale, in Champions League contro l’Eintracht, Aurelio De Laurentiis ha parlato del calciomercato del Napoli. Il patron azzurro, a TNT Mexico, ha spiegato che vuole trattenere tutti i calciatori migliori ma potrebbero arrivare offerte irrinunciabili.

“Avevo previsto che sarebbe stata una grandissima stagione, perché quando da troppo tempo gli stessi giocatori, questi diventano un po’ demotivati. I nuovi, invece, si sono dimostrati subito affidabili”.

Kvaratskhelia e Osimhen rischiano di essere ceduti? “Io sono molto bravo a fare i contratti, per cui quando vengono da me sono bloccati e non sarà difficile trattenerli. Però non si può mai sapere, perché delle volte ci sono delle offerte che sono irrinunciabili. Per cui non si sa mai, ma secondo me li vedremo ancora brillare per molto tempo”.

Futuro Lozano, parla De Laurentiss: “Spero resti”

Al canale messicano, poi, De Laurentiis si è soffermato anche sul futuro di Hirving Lozano. L’attaccante messicano si sta prendendo sempre più spazio in azzurro e potrebbe rinnovare il suo contratto.

“A me piace molto Lozano. Secondo me è un ottimo giocatore, che ha cambiato agenti spesso, per cui dobbiamo incontrare i suoi nuovi procuratori e parlare del suo futuro. Mi auguro che possa rimanere ancora per lungo tempo a Napoli. È un giocatore straordinario con delle grandi accelarazioni, che fa segnare tanti gol e a volte li segna lui”.